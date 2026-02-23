Piyasalarda Nabız Yükseldi! Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı?

Piyasalarda hareketlilik sürüyor. Dolar/TL yeni güne 43,8113 alış ve 43,8593 satış seviyelerinde başlarken, Euro/TL 51,8486 TL civarında işlem görüyor.

Son Güncelleme:
Piyasalarda Nabız Yükseldi! Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın fiyatları ile döviz kurlarındaki dalgalanmalar, hem iç hem de dış piyasalardaki gelişmelerle birlikte vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Döviz piyasasında hareketlilik bugün de sürüyor.

Yatırımcılar, şirketler ve bireyler, özellikle dolar ve Euro’daki anlık değişimleri dikkatle izlemeye devam ediyor.

DOLAR GÜNE NASIL BAŞLADI?

Yeni işlem gününde Dolar/TL kuru 43,8113 alış ve 43,8593 satış seviyelerinde işlem görürken, Euro/TL kuru ise aynı saatlerde 51,8486 TL civarında seyrediyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Dolar Euro Döviz
Son Güncelleme:
Altında Rüzgar Tersine Döndü! Fiyatlar Haftaya Yükselişle Başladı Altında Rüzgar Tersine Döndü! Fiyatlar Haftaya Yükselişle Başladı
Yeni Rekor Kapıda mı? UBS’ten Flaş Altın Tahmini Yeni Rekor Kapıda mı? UBS’ten Flaş Altın Tahmini
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
ÇOK OKUNANLAR
Yalova'da Baba ve Bebeğine Vahşi Saldırı! Bakan Gürlek’ten Açıklama Baba ve Bebeğine Vahşi Saldırı! Bakan Gürlek’ten Açıklama
Anadolu Otoyolu’nda 17 Araçlık Zincirleme Kaza, Yaralılar Var Anadolu Otoyolu’nda 17 Araçlık Zincirleme Kaza, Yaralılar Var
Meksika'da Kırmızı Alarm! Kartel Lideri Öldürüldü, Ülke Karıştı Meksika'da Kırmızı Alarm! Kartel Lideri Öldürüldü, Ülke Karıştı
Altında Rüzgar Tersine Döndü! Fiyatlar Haftaya Yükselişle Başladı Altında Rüzgar Tersine Döndü! Fiyatlar Haftaya Yükselişle Başladı
Antalya Açıklarında Deprem Antalya Açıklarında Deprem