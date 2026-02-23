Altında Rüzgar Tersine Döndü! Fiyatlar Haftaya Yükselişle Başladı

Altın, jeopolitik riskler ve beklentilerin altında kalan ABD verilerinin desteğiyle haftayı yükselişle tamamladı. Ons altın yüzde 1,4 prim yaparak 5.142 dolar civarına yerleşirken, gram altın 7.200 liranın üzerine çıktı

Altın, geride kalan haftayı jeopolitik gelişmeler ve makroekonomik veri akışının desteğiyle yükseliş eğiliminde kapattı.

Haftanın son bölümünde ABD’den gelen beklentilerin altındaki ekonomik veriler ve tarifelere yönelik belirsizliklerin yeniden gündeme gelmesi, sarı metale alım getirdi. Bu etkilerle ons altın haftalık bazda yüzde 1,4 değer kazandı.

Yeni haftanın ilk işlem gününde ons fiyatı 5.142 dolar civarında hareket ederken, gram altın 7.200 lira eşiğinin üzerine çıktı.

23 Şubat 2026 itibarıyla güncel altın fiyatlarında alış–satış seviyeleri şöyle:

Gram Altın
Alış: 7.270,9370
Satış: 7.271,9090

Altın / Ons (USD)
Alış: 5.140,89
Satış: 5.142,50

Çeyrek Altın
Alış: 11.633,5000
Satış: 11.889,5700

Cumhuriyet Altını
Alış: 46.534,0000
Satış: 47.412,8500

Tam Altın
Alış: 48.570,00
Satış: 49.025,00

Yarım Altın
Alış: 23.194,16
Satış: 23.778,77

Ziynet Altını
Alış: 46.533,73
Satış: 47.412,11

Ata Altın
Alış: 48.858,68
Satış: 50.125,47

14 Ayar Bilezik (Gram)
Alış: 4.094,50
Satış: 5.381,69

22 Ayar Bilezik (Gram)
Alış: 6.797,81
Satış: 7.114,78

Gremse Altın
Alış: 121.052,00
Satış: 122.468,00

