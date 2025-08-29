Piyasalarda Hareketlilik Sürüyor! Dolar ve Euro'da Yön Yukarı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın ve döviz piyasalarında yaşanan hareketlilik, hem iç piyasada hem de küresel ölçekte etkisini sürdürüyor. Döviz kurlarındaki günlük değişimler, yatırımcılar kadar iş dünyası ve vatandaşlar tarafından da dikkatle takip ediliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün itibarıyla doların efektif alış kurunu 40,9448 TL, satış kurunu ise 41,1089 TL olarak belirledi. Önceki günkü verilere göre alış kuru 40,9343 TL, satış kuru ise 41,0983 TL seviyesindeydi.

ULUSLARARASI PARİTELERDE SON DURUM

Küresel piyasalarda da dikkat çeken hareketlilik yaşanıyor. Dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1663, sterlin/dolar paritesi 1,3506 ve dolar/yen paritesi 147,043 düzeyindeydi.

YENİ GÜNDE DÖVİZDE GÜNCEL RAKAMLAR

Bugün sabah saatlerinde döviz piyasasında güncel rakamlar şu şekilde:

Dolar/TL: Alışta 41,1432, satışta 41,1521

Euro/TL: Yaklaşık 48,0238 seviyelerinde işlem görüyor.

Kaynak: Haber Merkezi