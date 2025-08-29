Piyasalarda Hareketlilik Sürüyor! Dolar ve Euro'da Yön Yukarı

Döviz piyasalarında hareketlilik sürüyor. Küresel gelişmeler ve TCMB’nin faiz adımları, dolar ve euro kurlarında dalgalanmalara yol açıyor. Dolar 41,15 TL, euro ise 48,02 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte güncel döviz kurları…

Son Güncelleme:
Piyasalarda Hareketlilik Sürüyor! Dolar ve Euro'da Yön Yukarı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın ve döviz piyasalarında yaşanan hareketlilik, hem iç piyasada hem de küresel ölçekte etkisini sürdürüyor. Döviz kurlarındaki günlük değişimler, yatırımcılar kadar iş dünyası ve vatandaşlar tarafından da dikkatle takip ediliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün itibarıyla doların efektif alış kurunu 40,9448 TL, satış kurunu ise 41,1089 TL olarak belirledi. Önceki günkü verilere göre alış kuru 40,9343 TL, satış kuru ise 41,0983 TL seviyesindeydi.

ULUSLARARASI PARİTELERDE SON DURUM

Küresel piyasalarda da dikkat çeken hareketlilik yaşanıyor. Dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1663, sterlin/dolar paritesi 1,3506 ve dolar/yen paritesi 147,043 düzeyindeydi.

Piyasalarda Hareketlilik Sürüyor! Dolar ve Euro'da Yön Yukarı - Resim : 1

YENİ GÜNDE DÖVİZDE GÜNCEL RAKAMLAR

Bugün sabah saatlerinde döviz piyasasında güncel rakamlar şu şekilde:

Dolar/TL: Alışta 41,1432, satışta 41,1521
Euro/TL: Yaklaşık 48,0238 seviyelerinde işlem görüyor.

Altında Rekor Haftası: Gram Uçtu! Zirvesini Sürekli YeniliyorAltında Rekor Haftası: Gram Uçtu! Zirvesini Sürekli YeniliyorEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Dolar Döviz Euro
Son Güncelleme:
500 Bin Sosyal Konut İçin Düğmeye Basıldı: Kiralar Düşecek mi? 500 Bin Sosyal Konut İçin Düğmeye Basıldı: Kiralar Düşecek mi?
Hakan Sabancı'dan Ayrılık Partisi! Hande Erçel Krize Girdi, Tüm Acısını Setten Çıkardı Soluğu Partide Alınca Kriz Patladı
Beşiktaş’ta Bir Ayrılık Daha! Serdal Adalı 7 Milyon Euroluk Yıldıza Kapıyı Gösterdi Beşiktaş’ta Bir Ayrılık Daha
Altında Rekor Haftası: Gram Uçtu! Zirvesini Sürekli Yeniliyor Altında Rekor Haftası
ÇOK OKUNANLAR
Hezimet Veda Getirdi... Beşiktaş Solskjaer'e Kapıyı Gösterdi Hezimet Veda Getirdi... Beşiktaş Solskjaer'e Kapıyı Gösterdi
Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat! Meteoroloji'den Sağanak Yağış Uyarısı Meteoroloji'den Sağanak Yağış Uyarısı
500 Bin Sosyal Konut İçin Düğmeye Basıldı: Kiralar Düşecek mi? 500 Bin Sosyal Konut İçin Düğmeye Basıldı: Kiralar Düşecek mi?
İkinci El Araçta Yeni Tuzak: ‘Ödeme İste’ Yöntemiyle Tüm Parayı Çekiyorlar İkinci El Araçta Yeni Tuzak: ‘Ödeme İste’ Yöntemiyle Tüm Parayı Çekiyorlar
İstanbul'da Korku Dolu Anlar, Sesi Duyan Kendisini Dışarı Attı İstanbul'da Korku Dolu Anlar, Sokağa Döküldüler