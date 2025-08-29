Altında Rekor Haftası: Gram Uçtu! Zirvesini Sürekli Yeniliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde de yükselişini sürdürüyor. 29 Ağustos 2025 sabahında gram altın 4.515 TL’den güne başlarken, dünkü işlemlerde 4.522 TL ile tüm zamanların zirvesi görüldü. Kapalıçarşı’da gram altın 4.495 – 4.535 TL bandında işlem görürken, çeyrek altın 7.405 TL’den satılıyor.

Altın haftayı rekorla kapatmaya hazırlanıyor

Uluslararası piyasalarda ons altın ise 3.413 dolar seviyesinde dengelenmiş durumda. Dünkü işlemlerde 3.423 doları test ederek son 5 haftanın en yüksek seviyesini gören ons altın, yatırımcıların güvenli limana yönelmesiyle güçlü seyrini koruyor. Zayıflayan dolar endeksi, faiz indirimi beklentileri ve ABD Merkez Bankası’na yönelik endişeler fiyatlardaki yükselişi destekliyor.

Analistler, FED üzerindeki siyasi baskının ve faiz indirim ihtimallerinin güvenli liman talebini artırdığını belirtiyor. ABD Başkanı Trump’ın, FED Guvernörü Lisa Cook’u görevden alma girişimi ise piyasalardaki belirsizlikleri tırmandırdı.

Altında gözler ABD’de bugün açıklanacak Kişisel Tüketim Harcamaları verisine çevrildi

GÖZLER ABD VERİSİNDE

Şimdi ise gözler ABD’de bugün açıklanacak Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verisine çevrilmiş durumda. FED’in enflasyon göstergesi olarak yakından izlediği bu verinin %2,8 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Beklentilerin üzerinde ya da altında gelecek rakamların, altın fiyatlarında dalgalanmayı artırabileceği ifade ediliyor.

