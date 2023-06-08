Perinçek: Erdoğan, Mehmet Şimşek ile Babacan ve Davutoğlu'nun programına döndü

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanlığı devir teslim töreninde kullandığı ifadelerle ilgili değerlendirmelerde bulunurken dikkati çeken sözler sarf etti.

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Perinçek: Erdoğan, Mehmet Şimşek ile Babacan ve Davutoğlu'nun programına döndü

AKP hükümetlerinde uzun yıllar Maliye Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı gibi üst düzey görevlerde bulunan Mehmet Şimşek'in hükümetin 'düşük faiz' politikasını benimsediği bir dönemde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'ısrarıyla' yeniden ekonominin başına geçmesi, en dikkati çeken konulardan biri. 

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, gelişmeyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulunurken Şimşek'in "Önümüzdeki dönemde bu hedefe ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacaktır. Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Finansal istikrarı sağlayacağız. Mali disiplin ve fiyat istikrarı için çalışacağız" ifadesine de değindi:

"Mehmet Şimşek'in 'uluslararası normlara uyacağız, rasyonelliğe döneceğiz, makro finansal istikrarı sağlayacağız' ifadeleri sayın Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun programı. Tayyip Erdoğan seçim kazandı ama program Babacan ve Davutoğlu'nun programı oldu. Demek ki Tayyip Erdoğan da Babacan ve Davutoğlu'nun programına döndü. Mehmet Şimşek ile o programa dönmüş oluyor."

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