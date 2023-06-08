Özgür Demirtaş artan dolar kuru sonrası 'çok üzgünüm' diye duyurdu: Yapmayın dedik!

28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinden önce dolar kuru 20 TL'nin altında işlem görürken, seçimlerin hemen sonrası yönünü yukarı doğru çevirerek rekor üstüne rekor kırdı.

23,41 TL seviyesini gören dolar kuru tüm zamanların rekorunu kırarken Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından 'çok üzgünüm' diyerek dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

"İşsizlik ve Büyük pahalılık geliyor" diyen Demirtaş, "Ve ben çok üzgünüm. Yüzlerce uzman çok uyardı, çok konuştu. Yapmayın dedik, etmeyin dedik. Bu yol yanlış dedik. Ülkenin bu durumda olmasına çok üzgünüm. Olan yine garibana olacak. Hak, Hukuk, Adalet ve Matematik diliyorum bu ülke için" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem