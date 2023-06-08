Altın fiyatları dolardan destek buldu, gram altın rekor kırdı!

Altın fiyatları yükselen dolar kurundan destek bulurken gram altın yeni güne rekor seviyeden başladı.

Altın fiyatları dolardan destek buldu, gram altın rekor kırdı!

Dolar/TL'nin yeni güne 23,41 olan rekor seviyede başlaması altın fiyatlarını destekledi.

Bu gelişmelerle altının gram fiyatı, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde bin 462 liradan işlem görüyor.

Dün döviz kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 6,6 artışla bin 452 liradan tamamladı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 400 lira, Cumhuriyet altını da 9 bin 710 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI YÜKSELDİ

Altının ons fiyatı, dün yüzde 1,2 azalışla günü bin 940 dolardan kapatmasının ardından şu sıralarda yüzde 0,3 artışla bin 946 dolardan alıcı buluyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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