Kulis: Merkez Bankası Başkanı değişikliğindeki gecikmenin nedeni belli oldu

Merkez Bankası'nın başına Hafize Gaye Erkan'ın getirileceği öngörülüyor ancak henüz atama gerçekleşmedi. Gecikmenin nedeni ise kulislere göre dövizdeki sert yükseliş.

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Kulis: Merkez Bankası Başkanı değişikliğindeki gecikmenin nedeni belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun görevden alınıp yerine Hafize Gaye Erkan'ın yeni başkan olarak atanması uzun zamandır beklenmesine rağmen henüz gerçekleşmedi. 

Ekonomim'den Şebnem Turhan'a konuşan kaynaklar göre yeni Merkez Bankası Başkanı olarak Hafize Gaye Erkan isminde uzlaşı sağlandı ancak kaynaklar kurdaki yükselişin ve ekonomideki sıkıntıların yeni Merkez Bankası yönetimi sorumlu tutulmaması için bir süre beklenmiş olabileceğini belirtti. Ayrıca başkan yardımcılıkları ve para kurulu gibi atamalar için de isim belirlemenin devam ettiğini vurguladı.

Öncelik Merkez Bankası kadrolarında oluşurken diğer düzenleyici kurumlar ile kamu bankalarında da değişiklik bekleniyor.

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Atamaların ardından piyasa uygulamaya bakacak ve ona göre TL varlıklar fiyatlanacak. Şu an yüzde 40’ın hemen altında bulunan enflasyona karşın politika faizi yüzde 8,5 seviyesinde. Yeni Merkez Bankası yönetiminin bu faizi güçlü bir adımla yüzde 25-30 seviyelerine çıkarması beklentiler dahilinde.

Dolar kuru dün 7'nin üzerinde artarak 23,2 lirayı görmüş, Euro ise 25 lirayı geçmişti. 

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Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası
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