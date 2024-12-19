Pegasus'tan Dev Anlaşma: 200 Yeni Uçağı Filosuna Katacak

Pegasus Havayolları, şirket tarihinin en büyük uçak siparişi için Boeing ile bir anlaşma imzaladı. Şirket, 2028 yılı ve sonrasındaki 10 yıla ait uçak ihtiyacına yönelik olarak yürütülen çalışmalar sonucunda, Boeing ile 200 adet Boeing 737-10 model uçağı kapsayan bir sipariş anlaşma yaptı. Anlaşma kapsamında 2028’den itibaren teslim edilecek şekilde ilk 100 uçak için kesin sipariş verildi. İlerleyen yıllar için ise kesin siparişe çevrilebilir ilave 100 adede kadar uçak için satın alma opsiyonu bulunuyor. Sözleşmenin toplam değeri 200 adet Boeing 737-10 uçağı için güncel liste satış fiyatları üzerinden 36 milyar ABD Doları seviyesinde.

EN GENÇ UÇAK FİLOSU

Anlaşma ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Pegasus Hava Yolları CEO’su Güliz Öztürk, “Ülkemize net nakit ve en büyük katma değer yaratan, pandemi sonrası rekorlar kırarak büyüyen turizm sektörümüzün önde gelen bir paydaşı olarak yeni rekorlar kırmak, turizmde 100 milyon misafir ve 100 milyar dolar gelir hedefimize ulaşmak için kendi kulvarımızda var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye’de ve yurt dışında büyüme, yeni rotalar açarak uçuş ağımızı genişletme hedeflerimiz doğrultusunda, filomuza yatırım yapmaya devam ediyoruz. Halen 4,5 yaş ortalamasıyla Türkiye’nin en genç filosuna sahibiz. Dünyada en genç filo sahibi hava yolları arasında ilk sıralardayız. Boeing firmasıyla imzaladığımız anlaşmayla toplam 200 adet Boeing 737-10 model uçak için siparişimizi verdik. İlk etapta kesin siparişini verdiğimiz 100 adet uçak, 2028 yılından itibaren filomuza katılmaya başlayacak. Geri kalan 100 uçak için opsiyonumuzu kesin siparişe dönüştürmeyi, piyasa koşulları ve filomuzun ihtiyaçları doğrultusunda önümüzdeki yıllarda değerlendireceğiz. Boeing uçakları, Pegasus’un 1990 yılında havacılık sektörüne giriş yaptığı günden bu yana operasyonlarımızın ayrılmaz bir parçası oldu; filomuzu yeni Boeing 737-10 model uçaklarla büyüteceğimiz için heyecanlıyız. İş birliğimizin ülkemizin havacılık sanayisinde yerel üretim, teknoloji transferi, AR-GE, eğitim ve istihdam alanlarında yeni fırsatlar yaratacağına olan inancımız tam. Bu sipariş, Boeing’in 2017 yılında devletimiz ile başlattığı MHİ-Milli Havacılık İnisiyatifi (NAI-National Aerospace Initiative) kapsamında değerlendirildiğinde gerek Türk üreticilerine ve gerekse de havacılık endüstrimize yeni kapılar ve üretim ile ihracat imkânı sağlayacaktır." dedi.

Kaynak: DHA