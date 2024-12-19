CHP'den TÜRK-İŞ'in Asgari Ücret Talebine Destek

Ünsal Ergel/ANKARA

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM’de TÜRK-İŞ’in açıkladığı asgari ücret talebine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rakamı olumlu bulduklarını belirten Emir, şunları söyledi:

“TÜRK-İŞ’in nihayet bir rakam açıklamış olması önemli. 29 bin 583 lira rakam açıkladı. Bizim de zaten hesaplamalarımıza göre asgari ücretin olması gereken rakam 30 bin lira. Çünkü gerçekte asgari ücret alan işçinin enflasyonu yüzde 80’lerin üzerinde. Asgari ücret alan bir işçi, ekmek alıyor, süt alıyor peynir alıyor, alabilirse kıyma alıyor. Dolayısıyla onun enflasyonu yüzde 80’in üzerinde. Onun hiç olmazsa emeğinin karşılığını vermek için asgari ücret en az 30 bin lira olmak zorunda. TÜRK-İŞ’in bu rakama gelmiş olması sevindirici.”

'SARAY'IN BUNA KULAK VERMESİ GEREK'

Sürecin uzamasını eleştiren Emir, “Tabii TÜRK-İŞ’in niye bu kadar bekledi? İki görüşme yaptılar. Üçüncü görüşmede yine rakam çıkmayınca, çıktılar bir açıklama yaptılar. Doğru bir iş yapıldı, biraz geç yapıldı” diyerek şunları söyledi:

“Ama asıl olması gereken Saray’dakinin buna kulak vermesi. Çünkü her yıl böyle bir tiyatro oynanıyor. Komisyonlar toplanıyor. Tartışmalar yapılıyormuş gibi yapılıyor. Kamuoyu baskısına TÜRK-İŞ, daha fazla direnemedi bir rakam açıkladı. Ama gerçekte dosyaları toplayacaklar, Saray'a gidecekler bir rakam söyleyecekler.

Erdoğan o rakamı biraz daha yükselterek yüzde 25 hedefine göre bir rakam söyleyecek ve ‘Sayın Cumhurbaşkanı ne kadar cömert bir insan. Asgari ücretteki asıl zammı Erdoğan yaptı’ diye onu takdim edecekler. Bir algı yönetimi yapacaklar. Ama gerçek şu ki; şu andaki asgari ücret zaten açlık sınırının altında. Verdikleri asgari ücret ilk altı ayda eridi. En az 30 bin lira olmalı ki hiç olmazsa asgari ücretli şu halini koruyabilsin.”

Kaynak: Haber Merkezi