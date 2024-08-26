Pegasus, Yeni Bir Hat Açıyor

Pegasus, İstanbul-Sinop uçuşlarına hazırlanıyor. Uçuşlar 28 Ekim'de başlayacak.

Pegasus, Yeni Bir Hat Açıyor

Bir süredir beklenen İstanbul Sabiha Gökçen-Sinop uçuşları için müjdeli haber geldi. Haftada iki kez Sinop Sabiha Gökçen seferleri başlıyor.

Pegasus Hava Yolları, uçuş ağını genişletmeye devam ediyor. Hava yolu şirketi, Türkiye'nin en kuzeyi Sinop'a sefer düzenleme kararı aldı.

28 EKİM TARİHİNDE BAŞLIYOR

Vitrin Haber'de yer alan bilgiye göre; Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salim Akbaş 28 Ekim itibariyle seferlerin başlayacağını söyledi. Cuma-Pazartesi olmak üzere haftada iki gün karşılıklı olarak uçuşların planlandığını belirten TSO Başkanı Salim Akbaş, Sinopluların bilet alımı noktasında seferlere sahip çıkmalarını istedi. Bir hafta içerisinde bilet satışlarının başlayacağını kaydeden Akbaş, Pegasus üst yönetiminin Kasım ayında da Sinop'a davet ettiklerini dile getirdi.

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