Otomobil Alacaklara Uzmanından Kritik Uyarı! 'Son Haftaya Giriyoruz...'

Otomobil piyasasında hareketlilik sürüyor. Otomotiv uzmanı Emre Özpeynirci, fiyatların artacağı uyarısında bulundu. Özpeynirci, Eylül ayında araç fiyatlarına zam geleceğini belirterek, alıcıları uyardı.

Otomobil Alacaklara Uzmanından Kritik Uyarı! 'Son Haftaya Giriyoruz...'

Kredi faiz oranlarının yüksek olması ve araba fiyatlarındaki artış nedeniyle otomobil piyasasında durgunluk yaşanıyor. Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci, eylül ayında otomobil fiyatlarına zam geleceğini duyurdu.

Özpeynirci'nin X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar şu şekilde oldu:

"Eylülde otomobillere kur zammı yolda Temmuzda 94 bin adedi aşan otomotiv pazarının, ağustosta da 85 bin adedi bulacağı öngörülüyor. Son haftaya giriyoruz, bekleyip göreceğiz.

Bunda hem ‘ulusal tip onayı’ olan yerli araçların 31 Ağustos’a kadar GSR2 olmayan araçları satma avantajı, (ek süre verilmişti) hem de son dönemdeki kur artışından dolayı 'zam gelecek' endişesiyle yapılan alımın etkisi var.

Sektör yetkilileri kurdan dolayı eylülde ortalama yüzde 5 zammın kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Kur artışından ziyade euro/dolar paritesi bu noktada önemli. Tabi oranlar markadan markaya modelden modele değişecektir.

Yerli araçların da GSR avantajı bitiyor ve GSR2'ye geçiyorlar, bu da bir fiyat artışı demek. Yani anlayacağınız eylül ayı zor bir ay olacak, yılın geri kalanı için de bir gösterge olacak."

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