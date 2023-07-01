Paraların yüzde 70'i 'milyoner'lerin: AKP iktidarında banka hesaplarında ekonomik gerçeği gözler önüne seren değişim

AKP iktidarında ekonomik krizin etkileriyle artan Dolar/TL kuru ve enflasyon, milyonlarca yurttaş temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekiyor. Sınıflar arasındaki gelir uçurumu ise giderek artıyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verileri, başkanlık sisteminin yol açtığı fakirden zengine sermaye transferini gözler önüne serdi.

Bankalarda “1 milyon liranın üzerinde” mevduatı olan “yurtiçi yerleşik mudi sayısı” (yerli milyonerler sayısı) Temmuz 2018’de 149 bin kişi iken, Nisan 2023 itibarıyla 983 bine çıktı. Sene başında bu sayı 760 bindi. Yıl başından bu yana milyoner sayısı 223 bin kişi arttı.

MİLYONERLERİN BANKALARDAKİ PARALARIN YÜZDE 70.3'ÜNE SAHİP

Başkanlık sistemine geçildiği Temmuz 2018’de milyonerlerin toplam serveti 976 milyar 397 milyon lira ile toplam bankalardaki mevduatın yüzde 54.2’sini oluşturuyordu. Nisan 2023 itibarıyla milyonerlerin serveti 7 trilyon 278 milyar liraya ulaşırken, toplam mevduattan aldıkları pay yüzde 70.3’e çıktı. Bu kişiler toplam mudilerin yüzde 0.6’sını oluşturuyor.

HESAPLARIN BAKİYESİNİN YÜZDE 97’SİNİN 250 BİN LİRADAN AZ

Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşçu’nun sosyal medya hesabından paylaştığı verilere göre hesabında 250 bin TL’ye kadar mevduatı bulunan kişi sayısı 168 milyon 499 bin olurken, bu sayı toplam mudi sayısının yüzde 97.6’sını oluşturdu. 250 bin ila 1 milyon lira arası mevduatı bulunan mudi sayısı ise 3 milyon 11 bin oldu ve bu kişiler toplam mudi sayısının yüzde 1.8’ini oluşturdu.

Verilere göre Türkiye’deki toplam mudi sayısı 172 milyon 593 bin olurken, hesaplarda bulunan toplam miktar 10 trilyon 349 milyar lirayı buldu.