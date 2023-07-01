Ekonomist Zelyut kötü haberi verdi: Dünkü fiyatlara güzel günlerdi demek yanlış olmayacak...
Ekonomist Evren Devrim Zelyut, ev sahibi olmak isteyen ya da kiralık ev bakan yurttaşlara kötü haberi verdi. Zelyut, “Bu süreç devam ettikçe ne yazık ki, dünkü fiyatlara güzel günlerdi demek yanlış olmayacaktır” diye yazdı.
Artan enflasyon ve ekonomik krizden ev fiyatları da nasibini aldı. Ekonomist Evren Devrim Zelyut konut almak isteyen veya kiralık ev bakan yurttaşlara kötü haberi verdi.
Zelyut, "Gıda, konut ve kirada güzel günler geride kaldı" başlıklı yazısında, “Bu süreç devam ettikçe ne yazık ki, dünkü fiyatlara güzel günlerdi demek yanlış olmayacaktır” yorumunda bulundu.
Zelyut’un Yeniçağ’daki köşesinde kaleme aldığı yazı ise şöyle:
Başlığı okuyanlar bana kızacaklar: Yahu ne güzel günleri bizim canımız yanmış sen ne diyorsun diyecekler…
Haklısınız…
Ama ben de haklıyım…