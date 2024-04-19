Özlem Zengin inkar etti, AKP'nin programında yer aldı: Göçmen işçi dönemi başladı!

İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, Dünya Bankası'nın Türkiye'ye verdiği kredi anlaşmasında tarım alanında 2028 yılına kadar 11 bin Suriyeli sığınmacıya tarım alanında kadro verilmesi şartının da yer aldığını açıkladı.

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise, konuyu Tarım Bakanı'na sorduğunu ve bunun gerçeği yansıtmadığını söyledi.

BELGELERİ İLE PAYLAŞTI

Zengin'in açıklamaları sorası İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, konudan Tarım Bakanı ve AKP Grup başkanvekillerinin de bihaber olduğunu savunarak belgeleri ile birlikte şu mesajı paylaştı:

"TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşmam sonrasında üzülerek gördük ki, Dünya Bankası ile imzalanan sözleşmenin 34. sayfasından Tarım Bakanı da AKP Grup Başkanvekili de bihaber… Bu sayfayı konuşmama yaptıkları itiraz sonrasında kendilerine ilettim. Tarım Bakanı da inceleyeceğini ifade etmiş. Oysa Dünya Bankası açık açık yazmış; iktidar da güzel güzel onaylamış… Geçici koruma altındaki Suriyeliler için ekonomik fırsatları güçlendireceksiniz. 11 bin Suriyeli mülteciye kadro vererek tarımsal alanda istihdam edeceksiniz."

OVP'DE İSTİHDAM HEDEFİ GÖÇMEN İŞÇİ

Zengin ve Karakaş arasındaki tartışma büyürken geçtiğimiz yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca hazırlanan Orta Vadeli Program'da (OVP 2024-2026) yer alan istihdam bölümünde, "Tarihi yüksek seviyelerde seyreden istihdam ve işgücünün program döneminde özellikle işgücü piyasasına yönelik yapısal reformların hayata geçirilmesi ve hedeflenen büyüme oranlarına ulaşılmasıyla artış eğilimini sürdürmesi öngörülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

İSTİHDAM HEDEFİ

Ayrıca programda istihdam hedeflerine ilişkin, "Program boyunca istihdamın yıllık ortalama 909 bin kişi artması ve işgücüne katılım oranlarındaki öngörülen artışa rağmen işsizlik oranının kademeli olarak gerilemesi ve 2026 yılında yüzde 9,3 seviyesinde gerçekleşmesi tahmin edilmektedir" denildi.

GÖÇMEN İŞÇİ DÖNEMİ

Bu gelişmeler sonrası istihdam bölümünü 18. maddesinde, "Yurtiçinde temininde zorluk yaşanırsa farklı vasıflarda ihtiyaçları karşılamak üzere göç ve istihdam politikaları uyumlaştırılacak" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Gerçek Gündem