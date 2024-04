Et ve Süt Kurumu duyurdu: Ete büyük zam!

Ete yüzde 25 zam geldi.

Vatandaş, astronomik fiyatlarından ötürü ete hasret kaldığından, kurbandan kurbana yiyebiliyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği verilerine göre, yılın ilk 3 ayında kuzu etine gelen zam oranı yüzde 39.3 olurken, ocak ayında dana etinde ise yüzde 24.8 artış yaşandı. Ulusal Kırmızı Et Konseyi verilerine göre ise dana eti son bir yılda yüzde 83.4 zamlanırken, kuzu etine gelen zam bir yılda yüzde 118’i buldu.

Et ve Süt Kurumu kıymanın kilogram fiyatının 229 TL'den 279 TL'ye yükseldiğini açıkladı.

‘YIL SONUNA KADAR ET FİYATLARINDA YÜZDE 40-50 ARTIŞ GÖREBİLİRSİNİZ’

Tüm, Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği(TÜSEDAD) Başkanı Sencer Solakoğlu, Cüneyt Özdemir'in programına konuk olmuş, “Yıl sonuna kadar et fiyatlarında %40-50 artışı göreceksiniz. Türkiye et ithalatında dünya fiyatlarını dahi arttırıyor. Çünkü çok mala ihtiyacımız var" demişti.

