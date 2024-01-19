Özgür Demirtaş'tan Hafize Gaye Erkan'a tepki: Şu anki başkanın, yardımcısı olmasını tercih ederim

28 Mayıs seçimlerinin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı olarak atanan Hafize Gaye Erkan, son günlerde eleştiriler ile karşı karşıya.

Erkan'ın babası tarafından TCMB'de işten çıkarma yapıldığı gerekçesiyle CİMER'e yapılan şikayetle başlayan sürecin ardından Erkan ve ebeveynlerine yönelik iddialar büyümüş ve Merkez Bankası'nda Erkan'ın babası ve annesi için oda ve şoför tahsis edildiği iddia edilmişti.

Erkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda söz konusu iddiaların gerçeklikle bağdaşmadığını ve kendisi ile kurumun yıpratılması amacıyla dolaşıma sokulduğunu belirtmişti.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ YENİ TCMB BAŞKANI ADAYINI AÇIKLADI

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özgür Demirtaş, TCMB başkanlığı için halihazırda başkan yardımcılığı görevinde bulunan Dr. Osman Cevdet Akçay'ı işaret etti.

Demirtaş, paylaşımında "Merkez Bankası Başkanının, şu andaki başkan yardımcısı CEVDET AKÇAY olmasını dilerim. Şu anki başkanın aksine, MAKRO-Ekonomi konusunda uzmanlaşmış bir isim. Olmasını Umarım. Ülke adına sevinirim." ifadelerini kullandı.