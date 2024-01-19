TurkNet'ten abonelerine dev zam!

Enflasyon ve kur kriziyle birlikte yurttaşın alım gücü her geçen gün düşerken, peş peşe gelen zamlar cep yakmaya başladı.

Son olarak taahhütsüz ve limitsiz internet erişimi sağlayan TurkNet, abonelerine yeni zam yaptı. Abonelerine gönderdiği mesajda TurkNet, 299 TL olan aylık faturalandırma ücretini 399,90 TL'ye çıkardı. TurkNet'in yeni zamlı tarifesi Şubat 2024 itibarıyla geçerli olacak.

Zamma ilişkin TurkNet tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"19 Ocak 2024 tarihi itibarıyla tüm altyapılarda yeni abonelik ücreti 399,90 TL olarak güncellendi. 31 Ocak 2024’e kadar mevcut abonelerimize özel son 2023 fiyatlarımızla, 12 Ay Sabit Fiyat Fırsatı ile aylık ₺299,90 ’dan internet hizmetinizin ücretini peşin ödeyerek 12 ay boyunca sabitleyebilirsiniz."

Kaynak: Gerçek Gündem