TurkNet'ten abonelerine dev zam!

TurkNet internet fiyatlarına yeni zam yaptı. Abonelerine gönderdiği mesajda TurkNet, yeni zammın Şubat 2024 itibarıyla geçerli olacağını duyurdu.

Son Güncelleme:
TurkNet'ten abonelerine dev zam!

Enflasyon ve kur kriziyle birlikte yurttaşın alım gücü her geçen gün düşerken, peş peşe gelen zamlar cep yakmaya başladı.

Son olarak taahhütsüz ve limitsiz internet erişimi sağlayan TurkNet, abonelerine yeni zam yaptı. Abonelerine gönderdiği mesajda TurkNet, 299 TL olan aylık faturalandırma ücretini 399,90 TL'ye çıkardı. TurkNet'in yeni zamlı tarifesi Şubat 2024 itibarıyla geçerli olacak.

Zamma ilişkin TurkNet tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

TurkNet'ten abonelerine dev zam! - Resim : 1

"19 Ocak 2024 tarihi itibarıyla tüm altyapılarda yeni abonelik ücreti 399,90 TL olarak güncellendi. 31 Ocak 2024’e kadar mevcut abonelerimize özel son 2023 fiyatlarımızla, 12 Ay Sabit Fiyat Fırsatı ile aylık ₺299,90 ’dan internet hizmetinizin ücretini peşin ödeyerek 12 ay boyunca sabitleyebilirsiniz."

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
TurkNet İnternet Zam
Son Güncelleme:
Yiyen inek peyniri sanıyor! Mercimekten en gerçekçi peynir yapımı... Yiyen inek peyniri sanıyor! Mercimekten en gerçekçi peynir yapımı...
Bankalarda sorun büyüdü, TROY'a ulaşılamıyor! Bankalarda sorun büyüdü, TROY'a ulaşılamıyor!
Show TV herkesi çileden çıkardı! Sevilen dizi apar topar ekrandan alındı Show TV herkesi çileden çıkardı! Sevilen dizi apar topar ekrandan alındı
Özgür Özel emeklilerle buluştu: "Kur korumalı mevduata 800 milyar veren iktidar, emeklilere 200 milyar lirayı çok görüyor. Ayağa kalkın, hakkınızı alın" "Kur korumalı mevduata 800 milyar veren iktidar, emeklilere 200 milyar lirayı çok görüyor"
ÇOK OKUNANLAR
Prof. Aziz Çelik tarih verdi: Memur ve memur emeklilerini büyük şok bekliyor 'Memur ve memur emeklilerini büyük şok bekliyor'
Birbirleriyle asla anlaşamayan burçlar belli oldu Birbirleriyle asla anlaşamayan burçlar belli oldu
Herkes onlara hayran: En zeki 5 burç açıklandı Herkes onlara hayran: En zeki 5 burç açıklandı
Fatih Portakal tarih verdi: Emeklilere ek zam olabilir, yazın bir tarafa Fatih Portakal tarih verdi: Emeklilere ek zam olabilir
Piyasalar yangın yeri: 'İsraf' arşa çıktı, dolar kuru rekor kırdı! 'İsraf' arşa çıktı, dolar kuru rekor kırdı!