Bankalarda sorun büyüdü, TROY'a ulaşılamıyor!

Yerli ödeme sistemi TROY'a geçiş yapmak isteyen kredi kartı ve banka kartı kullanıcıları başvurularına sonuç alamadıklarını belirterek tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi.

İHA'nın aktardığı haberde, birçok vatandaş çalıştığı bankaya başvuru yaptığını ve aylardır cevap alamadığını, yetkililere ulaştığında ‘yoğunluktan ötürü işlemlerin yavaş ilerlediği’ cevabı aldıklarını ifade ettiler.

İKİ KART ÜCRETİ TEPKİSİ

Bazı kullanıcı yorumlarında, bankaların mevcut ödeme altyapısını iptal etmeden ikinci kart olarak TROY ödeme sistemli kartı gönderdiği ve iki kart için ücret istediği belirtildi.

TROY NEDİR?

Troy kart, kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kart hizmeti sunmaktadır. T Troy kart; Visa, MasterCard gibi diğer ödeme sistemleriyle uyumlu olan ülkenin ilk yerli ödeme sistemidir. Bankalararası Kart Merkezi A.Ş (BKM) tarafından kurulmuştur.

TROY KART NEREDE KULLANILIR?

TROY kartlarınız ile Türkiye’deki tüm ATM ve POS’lardan işlem yapabilir, internet ve mobil alışverişlerinizde güvenle kartınızı kullanabilirsiniz. Ayrıca TROY kartın arka yüzünde yer alan uluslararası kart şemalarına ait logoların geçerli olduğu yerlerde kullanabilirsiniz.

YILLIK KOMİSYON TUTARI 135 MİLYAR TL

Öte yandan Türkiye’de kullanılan global ödeme sistemi Mastercard ile Visa’nın Türkiye’de bir yıllık komisyon tutarı dikkat çekti. Paylaşılan bilgilerde Mastercard ve Visa’nın Türkiye'de kredi ve banka kartı işlemlerinde elde ettiği bir yıllık komisyon tutarı 4,5 milyar dolar oldu. Bu rakamın TL karşılığı güncel kurla yaklaşık 135 milyar lira olarak hesaplandı.

Kaynak: Gerçek Gündem