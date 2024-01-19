Kredi kartı ile ödemeler patladı!

Enflasyon ve kur krizi sonrası TL'nin negatif getirisi yurttaşı dar boğaza soktu.

Alım gücünü düşmesi sonrası Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, kredi kartı ile yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre artış oranı yüzde 124 oldu.

ÖN ÖDEMELİ KARTLARDA DA ARTIŞ

Ayrıca banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 78 olurken, ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 128 oldu.

KREDİ KARTI İLE ÖDEMEDE 809,8 MİLYON TL

Kartlı ödemelerin 809,8 milyonu kredi kartları ile yapılırken 525,4 milyonunda banka kartları, 109,9 milyonunda ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Böylece kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile aralık ayında yapılan toplam ödeme adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artarak 1,4 milyar oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem