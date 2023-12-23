Özgür Demirtaş'tan 'borsa' paylaşımı: Bakan Şimşek'in o sözlerine dikkat çekti

Borsa İstanbul'un 150'nci yıl dönümü programında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Borsa bir oyun alanı değildir" dedi. Bakan Şimşek'in sözlerini alıntılayan Özgür Demirtaş ise dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Özgür Demirtaş'tan 'borsa' paylaşımı: Bakan Şimşek'in o sözlerine dikkat çekti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Borsa İstanbul'un 150'nci yıl dönümü programında konuştu. Bakan Şimşek, konuşmasında, “Borsa bir oyun alanı değildir” ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek'in konuşmasına dair bir haberi alıntılayan Özgür Demirtaş ise dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"CANI YANANLARA ÇOK ÜZÜLÜYORUM"

Demirtaş yaptığı paylaşımda, "Bunu her hafta tekrar etmek lazım. Canı yananlara çok üzülüyorum" dedi.

Özgür Demirtaş'tan 'borsa' paylaşımı: Bakan Şimşek'in o sözlerine dikkat çekti - Resim : 1

Demirtaş bir başka paylaşımda ise "Borsa bir oyun alanı değildir. Finansal Okur Yazarlığı olmayan bir kişi asla kendi başına hisse seçmemelidir. Parasını daima profesyonel uzmanlara danışarak kullanmalıdır." ifadelerine yer verdi.

Özgür Demirtaş'tan 'borsa' paylaşımı: Bakan Şimşek'in o sözlerine dikkat çekti - Resim : 2

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