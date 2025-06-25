ÖTV’de Yeni Dönem! Teklif Komisyondan Geçti: Vergi Sistemi Sil Baştan Değişiyor

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Ekonomiye ilişkin önemli düzenlemeler içeren kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklif kapsamında, Türk parasının kıymetinin korunması hakkındaki kanunda değişiklik yapılarak ÖTV’ye dair yeni düzenlemelere gidildi.

YERLİ SAVUNMA ARAÇLARINA ÖTV İSTİSNASI

Teklife göre, yerli katkı oranı en az yüzde 40 olan ve yalnızca savunma veya iç güvenlik amacıyla kullanılacak araçların ilk iktisaplarında ÖTV alınmayacak. Ayrıca, bu kapsama giren ancak Türkiye’de üretimi bulunmayan özel arazi araçları ve motosikletler de istisnadan yararlanacak. Bu düzenlemeyle, milli savunma ve güvenlik alanında araç tedarikinin maliyeti düşürülmüş olacak.

MOTOR HACMİ, MENZİL, BATARYA KRİTERLERİ

ÖTV Kanunu’nun 12. maddesinde yapılacak değişiklikle, Cumhurbaşkanına araçların teknik özelliklerine göre (motor silindir hacmi, menzil, batarya kapasitesi gibi) farklı ÖTV oranları belirleme yetkisi veriliyor. Böylece elektrikli ve hibrit gibi çevreci araçların vergilendirilmesinde daha esnek ve çevresel etkileri dikkate alan bir sistemin de önü açılıyor.

BİNEK VE ARAZİ ARAÇLARINA GÜNCELLEME

Aynı yasa teklifiyle, 87.03 G.T.İ.P. kodlu binek otomobillerin ÖTV oranları ve matrahları yeniden düzenleniyor. Piyasa dengeleri gözetilerek yapılacak bu güncelleme ile, fiyat artışları kontrollü bir şekilde yansıtılacak. Ayrıca, 87.04 G.T.İ.P. kodundaki arazi tipi kamyonetler için de farklılaştırılmış ÖTV oranları uygulanacak.

Kaynak: Haber Merkezi