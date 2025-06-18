Otomotiv Sektörü İhracatta Tarihi Rekora Ulaştı

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Türkiye'nin genel ihracatı ise aynı dönemde %3,5 artarak 110 milyar 947 milyon 201 bin dolar oldu. Mayıs ayında ise toplam ihracat %2,7 artışla 24 milyar 834,2 milyon dolara ulaştı.

EN BÜYÜK PAZAR ALMANYA OLDU

Ocak-mayıs döneminde otomotiv endüstrisinin en çok ihracat yaptığı ülke Almanya oldu. Bu ülkeye yapılan dış satım, geçen yılın aynı dönemine göre %25 artışla 2,6 milyar doları aştı. Almanya’yı 1,8 milyar dolarla Fransa, 1,7 milyar dolarla Birleşik Krallık, 1,5 milyar dolarla İspanya ve 1,3 milyar dolarla İtalya izledi.

Değer bazında en fazla artış kaydedilen pazar yine Almanya olurken, 528,9 milyon dolarlık artışla dikkat çekti. Almanya'yı sırasıyla 460,8 milyon dolarla İspanya, 354,6 milyon dolarla Slovenya, 178,1 milyon dolarla Romanya ve 149,6 milyon dolarla Belçika takip etti.

Sektör Slovenya’ya 913,1 milyon dolar, Romanya’ya 601,7 milyon dolar ve Belçika’ya 699,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

KOCAELİ ZİRVEDE YER ALDI

İl bazında değerlendirildiğinde, otomotiv ihracatında en yüksek rakama Kocaeli ulaştı. Kentten yapılan dış satım 5,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Kocaeli’ni 3 milyar 572,3 milyon dolarla İstanbul, 3 milyar 564,5 milyon dolarla Bursa, 1,8 milyar dolarla Sakarya ve 642,7 milyon dolarla Ankara izledi.

SALGIN SONRASI BÜYÜME SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Otomotiv sektörü, son yıllarda küresel salgının etkilerine rağmen istikrarlı bir ihracat ivmesi yakaladı. 2020'de 8,8 milyar dolar olan ihracat, 2021’de 12 milyar 33 milyon dolara, 2022’de 12,5 milyar dolara, 2023’te 14,3 milyar dolara, 2024’te ise 15,1 milyar dolara yükseldi. Bu yılın ilk 5 ayındaki performans, sektörün her yıl üzerine koyarak ilerlediğini bir kez daha ortaya koydu.

ABD’DE KORUMACILIK TARTIŞMASI SÜRERKEN TÜRKİYE YÜKSELİYOR

ABD Başkanı Donald Trump’ın otomotiv ithalatına uyguladığı %25’lik gümrük vergisi ve korumacı ekonomik adımları uluslararası ticarette belirsizliğe yol açarken, Türkiye’nin otomotiv sektöründeki yükselişi dikkat çekiyor. Trump, bu uygulamayla Amerikan otomotiv üretiminin arttığını savunurken, tarife oranlarının daha da artırılabileceği mesajını veriyor.

Küresel ölçekte değişen dengelere rağmen Türkiye’nin otomotiv ihracatında gösterdiği bu istikrarlı başarı, sektörün uluslararası pazarlardaki gücünü pekiştirmeye devam ediyor.

Kaynak: AA