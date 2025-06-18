Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat Belli Oldu

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Spot piyasada gerçekleşen gaz ticaret miktarı 716 bin metreküp olarak kaydedildi. Dengeleme gazı kapsamında piyasa katılımcıları için alış fiyatı 14.416 lira 73 kuruş, satış fiyatı ise 13.043 lira 71 kuruş olarak tespit edildi.

GAZ GİRİŞİ VE ARZ RAKAMLARI YAKIN SEVİYEDE

Türkiye’ye dün toplam 116 milyon 630 bin 504 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise bu rakama oldukça yakın bir seviyede, 116 milyon 619 bin 253 metreküp olarak kayıtlara geçti. Arz ve giriş rakamlarındaki bu uyum, sistem dengesinin korunmasında etkili oldu.

Kaynak: AA