Akbank'tan Öğrencilere Karne Sürprizi: Ücretsiz iPhone, MacBook Air ve AirPods Max Verilecek

Akbank, karne dönemine özel başlattığı kampanyayla 39 adet Apple ürünü hediye edecek. iPhone 15’ten MacBook Air’e kadar birçok cihazın yer aldığı çekilişe, Akbank Mobil üzerinden yapılan işlemlerle katılım sağlanabilecek. İşte kampanyanın şartları...

Akbank'tan Öğrencilere Karne Sürprizi: Ücretsiz iPhone, MacBook Air ve AirPods Max Verilecek
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Karne heyecanının yaklaştığı bu günlerde Akbank, öğrencileri sevindirecek özel bir kampanya başlattı. 20 Haziran’da karnesini alacak öğrenciler için düzenlenen kampanya kapsamında, toplam 39 adet Apple ürünü hediye edilecek.

KAMPANYA DETAYLARI BELLİ OLDU

“Pekiyi Karne Çekilişi” adıyla duyurulan kampanya, Akbank Mobil uygulaması üzerinden katılım sağlanan bir çekiliş sistemiyle yürütülüyor. Kampanyaya dahil olmak isteyen kullanıcılar, uygulamadaki “Senin İçin” sekmesinden “Kampanyalar ve Programlar” bölümüne girerek kayıt yaptırabiliyor. Kayıt sonrası yapılan her bankacılık işlemi ise ek çekiliş hakkı kazandırıyor.

TOPLAM 39 APPLE ÜRÜNÜ SAHİPLERİNİ BULACAK

Akbank'tan Öğrencilere Karne Sürprizi: Ücretsiz iPhone, MacBook Air ve AirPods Max Verilecek - Resim : 1

Kampanya kapsamında dağıtılacak hediyeler şunlar:

10 adet iPhone 15 (128 GB)

9 adet Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular (49 mm Titanyum Kasa)

10 adet MacBook Air (M2 çipli, 13 inç)

10 adet AirPods Max

ÇEKİLİŞ TARİHİ VE ŞARTLAR

Kampanya, 15 Temmuz 2025 tarihine kadar geçerli olacak. Çekiliş ise 1 Ağustos 2025 tarihinde, saat 11.00’de İstanbul Beyoğlu’nda bulunan U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri ofisinde yapılacak. Noter huzurunda gerçekleşecek bu çekilişe isteyen herkes katılım sağlayabilecek. Ancak kampanyaya yalnızca 18 yaş ve üzeri bireyler katılabiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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