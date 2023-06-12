Otomobillere döviz zammı! "90’lı yıllara benzeyebilir"

Ekonomi yönetiminin değişmesi ve ortodoks politikalara dönüş sinyali verilmesinin ardından döviz kuru üzerindeki baskı hafifledi. Baskının hafiflemesiyle hızla tırmanışa geçen döviz kuru otomobil ve hafif ticari araç fiyatını artırdı. Döviz kurunun hangi seviyeye, ne kadar sürede yükseleceğinin bilinmemesi ise otomobil firmalarının yöneticilerinin kâbusu oldu.

Bazı yetkililer fiyatlandırma yapamamaktan şikâyet ederken kısa aralıklarla zam yapmaktan başka çarelerinin olmadığını söylüyor. Önceki aylarda kapora vererek sıraya giren tüketiciler de gelen ve gelecek zamlardan dolayı endişeli. Kredi almakta zorluk çeken, bütçelerini alışılmış oranlardaki zamlara göre hazırlayan tüketicilerin bir kısmı da teslim almayı bekledikleri otomobillerden vazgeçmek zorunda kalacaklarını söylüyor.

Cumhuriyet'ten Halit Bolkan'ın haberine göre; 2 Haziran haftası 15 kadar otomobil markası aylık zamlarını yaparken C, D ve E segmentlerindeki ortalama fiyat artışı yüzde 4’ü aştı. Bazı modellerde zamlar yüzde 10’un üzerine çıktı.

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, 0 km otomobillerde zamların süreceğini, haziranda ikinci kez zam yapmak zorunda kalacak firmaların üçüncü zammı yapmasının da beklenebileceğini söyledi. 0 km otomobil satışlarının büyük kayıp yaşayabileceğine ilişkin yorumlara katılmadığını söyleyen Yalçın, şunları söyledi:

“Fiyat artışları ve mevsimsellik özellikleri nedeniyle satışların bir miktar gerileyebileceğini ama bir yatırım aracı haline gelmesi nedeniyle 0 km otomobil satışlarının durmayacağını düşünüyorum. Faiz, kur ve enflasyon dengesi kuruluncaya kadar 1990’lardakine benzer bir piyasanın yaşanacağına, ayda üç kez zam yapılacak bir döneme girdik.”

İkinci el otomobil pazarında ise satıcıların önemli bir kısmının 0 km otomobillere gelecek zamların tamamlanmasını beklediklerine dikkat çeken Hüsamettin Yalçın, “Haziranın ilk haftasında ilan sitelerinde fiyat artışları yüzde 11 düzeyine ulaşsa da gerçekleşen fiyatlardaki artış yüzde 6 oldu. 0 km otomobillerdeki fiyat artışı beklentisi nedeniyle ikinci el satıcılarının beklemeye geçtiğini, arzın azaldığını ve ikinci el pazarında satışlar çok yavaşladı. İlan sitelerinde araç ilanları bir önceki aya göre yüzde 3.5 oranında azalması da bunu destekleyen bir veri” diye konuştu.