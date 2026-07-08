Orta Doğu Krizi Piyasaları Sarstı: Altın ve Petrolde Sert Hareket

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ABD ile İran arasında sağlanan uzlaşma ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden güvenli şekilde ulaşıma açılması sonrası petrol fiyatlarında son dönemde dikkat çeken bir düşüş yaşanmıştı. Brent petrol 70 dolar seviyelerine kadar gerileyerek yaklaşık dört ayın en düşük seviyelerini görmüş, piyasalar arz endişelerinin azalmasıyla rahat bir nefes almıştı.

Ancak bölgede tansiyonun yeniden yükselmesi bu tabloyu kısa sürede değiştirdi. Hürmüz Boğazı'nda Suudi Arabistan ve Katar'a ait tankerlerin saldırıya uğraması, ABD'nin İran'a yönelik yeni hava operasyonları düzenlemesi ve İran petrolünün satışına geçici olarak izin veren lisansın iptal edilmesi enerji piyasalarında yeni bir endişe dalgası oluşturdu.

PETROL FİYATLARINDA YÜKSELİŞ HIZLANDI

Jeopolitik risklerin yeniden artmasıyla birlikte Brent petrol fiyatları yukarı yönlü sert bir hareket gerçekleştirdi. Haftaya 72 dolar seviyelerinde başlayan Brent petrol, yüzde 5'i aşan yükselişle 75,93 dolara çıktı ve gün içerisinde 76,60 doları görerek son iki haftanın zirvesini test etti. Yeni işlem gününde ise fiyatlar 76 dolar seviyesine yakın seyrini sürdürüyor.

Uzmanlar, Hürmüz Boğazı'nın küresel petrol arzı açısından kritik önem taşıdığına dikkat çekerek, bölgede yaşanabilecek yeni aksaklıkların fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskıyı artırabileceğini belirtiyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI ENDİŞESİ YENİDEN GÜNDEMDE

Analistler, son gelişmelerin enerji arzına ilişkin riskleri yeniden ön plana çıkardığını ifade ediyor. Küresel petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı'nda güvenliğin yeniden tartışma konusu haline gelmesi, piyasalarda arz kesintisi endişelerini artırdı.

Uzman değerlendirmelerine göre, ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanması ve tanker trafiğinin normal seviyelerin altında kalmayı sürdürmesi halinde petrol fiyatlarında yükseliş eğilimi devam edebilir.

ALTIN GÜÇLÜ DOLARIN BASKISI ALTINDA

Jeopolitik risklerin artmasına rağmen altın fiyatları ise güçlü dolar ve faiz beklentileri nedeniyle baskı altında kaldı. ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonlarının ardından petrol fiyatlarındaki yükseliş enflasyon endişelerini artırırken, yatırımcıların Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentileri de değişmeye başladı.

Spot altın yaklaşık yüzde 0,1 değer kaybederek ons başına 4.100 dolar seviyesine gerilerken, gün içerisinde son bir haftanın en düşük seviyelerini gördü. ABD'de işlem gören vadeli altın kontratlarında da düşüş dikkat çekti.

Bugünkü işlemlerde ise tepki alımlarıyla birlikte ons altın yeniden 4.125 dolar seviyesine yöneldi.

PİYASALARIN GÖZÜ FED'DE

Küresel piyasalarda yatırımcıların odağı şimdi ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına çevrilmiş durumda. Güçlenen dolar ve yükselen petrol fiyatlarının enflasyon üzerinde baskı oluşturabileceği değerlendirilirken, piyasalarda Fed'in eylül ayında faiz artırabileceğine yönelik beklentiler de güç kazandı.

Artan jeopolitik riskler, enerji arzına ilişkin belirsizlikler ve Fed'in atacağı adımların önümüzdeki günlerde hem petrol hem de altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi