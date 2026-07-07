Togg Düğmeye Bastı, Fiyatları Aşağı Çekti! Temmuz ve Ağustos Ayında Geçerli Olacak

Türkiye'nin küresel mobilite markası Togg, yaz aylarında artan tatil ve şehirler arası yolculuk hareketliliğine destek olmak amacıyla dev bir kampanya başlattı. Temmuz ve ağustos ayları boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında, Togg kullanıcıları Trugo’nun ultra hızlı DC şarj istasyonlarında yüzde 20 indirimli şarj hizmeti alacak.

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Togg Düğmeye Bastı, Fiyatları Aşağı Çekti! Temmuz ve Ağustos Ayında Geçerli Olacak
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Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, kullanıcılarını merkeze alan ekosistem avantajlarına yaz dönemine özel yeni bir halka eklediğini duyurdu. Marka, yaz aylarında artan tatil ve şehirler arası yolculuk hareketliliğini düşünerek yeni kampanyasını duyurdu.

ARTIK YÜZDE 20 DAHA UCUZ

Togg kullanıcılarına, Trugo'ya ait autocharge özelliğiyle desteklenen DC şarj cihazlarında gerçekleştirecekleri şarj işlemlerinde yüzde 20 indirim sunulacağı belirtildi.

Temmuz ve ağustos ayları boyunca geçerli olacak kampanyanın, şarj maliyetlerini azaltarak elektrikli mobilite deneyimini daha erişilebilir ve avantajlı hale getireceği aktarıldı. Autocharge özelliğiyle desteklenen istasyon listesinin Trugo uygulamasından görülebildiği belirtildi.

81 İLDE YÜZDE 100 YEŞİL ENERJİYLE ULTRA HIZLI ŞARJ

Yapılan açıklamaya göre, 81 ilde bin 500'den fazla ultra hızlı DC şarj istasyonu ve toplam 3 binden fazla soketle hizmet veren Trugo, cihazlarında sertifikalı ve yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerji kullanıyor. Trugo'nun ultra hızlı şarj altyapısı sayesinde Togg kullanıcıları, bataryalarını 30 dakikadan kısa sürede yüzde 20'den yüzde 80 doluluk oranına ulaştırabiliyor.

Kullanıcılar, Türkiye genelindeki istasyonları Trugo mobil uygulaması ve web sitesi üzerinden takip edebiliyor.

Togg'dan Yeni Model Atağı! Dev Ortaklık Tamam, 2027'de 3 Araç Birden GeliyorTogg'dan Yeni Model Atağı! Dev Ortaklık Tamam, 2027'de 3 Araç Birden GeliyorBilim - Teknoloji

Kaynak: İHA

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