'Onay alındı': Mehmet Şimşek iki ay içinde faizi yüzde kaça kadar çıkarabilecek?

Gazeteci Sedat Bozkurt, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in iki ay içinde faizleri yüzde 20'ye çıkaracağını ve bunun da onayının alındığını ileri sürdü: "Gerekmesi halinde bu oran 40'lara kadar çıkabilecek. Ekime kadar Şimşek sonuç alıcı her şeyi yapabilir."

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'Onay alındı': Mehmet Şimşek iki ay içinde faizi yüzde kaça kadar çıkarabilecek?

AKP hükümetlerinde uzun yıllar Maliye Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı gibi üst düzey görevlerde bulunan Mehmet Şimşek'in hükümetin 'düşük faiz' politikasını benimsediği bir dönemde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'ısrarıyla' yeniden ekonominin başına geçmesi, en dikkati çeken konulardan biri. 

Kabinenin kamuoyu ile paylaşılmasından birkaç gün önce Erdoğan'la bir araya gelen Şimşek'in iki konuda güvence istediği konuşuluyordu: "Kilit ekonomik birimlerine atama yetkisi" ve "ortodoks ekonomi politikalarına dönüş."

Erdoğan'ın atama yetkisi için 'Bunu olmuş bil' cevabını verdiği, ortodoks politikalara dönüş ısrarına ise olumlu ya da olumsuz herhangi bir yanıt vermediği ileri sürülüyordu. 

'PAZARLIKLAR SONUCU KENDİSİNE GARANTİLİ VE GENİŞ BİR ALAN AÇMIŞ GÖZÜKÜYOR'

Kısa Dalga yazarı Sedat Bozkurt, bugün kaleme aldığı yazıda Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in pazarlıklar sonucu kendisine garantili ve geniş bir alan açmış gözüktüğünü söyledi. "Erdoğan yapısı gereği sürekli bu alana girip girip çıkacak ama bu genel yaklaşımı etkilemeyecek. (BBDK’ya yaptığı son atama bunun fragmanı) Cevdet Yılmaz’ın Cumhurbaşkanı Yardımcılığı koltuğunda oturuyor olmasının nedeni de bu" diyen gazeteci, şöyle devam etti:

"Hep Şimşek ile Erdoğan’ın arasında olacak. 2 ay içinde Şimşek faizleri yüzde 20’ye çıkaracak. Bunun onayı alınmış. Gerekmesi halinde bu oran 40’lara kadar çıkabilecek. Ekime kadar Şimşek sonuç alıcı her şeyi yapabilir. Hemen aklınıza Nas gelmesin, ekonomi gerçeklik alanı. Şimşek’in elinin rahat olduğunun en önemli göstergesi Merkez Bankası’na yaptığı atamayla görüldü. Erdoğan’ın kesinlikle kabul etmeyeceği bir isim şimdi Şimşek’in tercihiyle orada oturuyor."

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Mehmet Şimşek AKP Recep Tayyip Erdoğan kulis
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