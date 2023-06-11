İşçi sendikaları: "Asgari ücretin emekçilerin beklentilerini karşılayacak düzeyde olacağını düşünmüyoruz"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 13 Haziran'da toplanacak. “Beklentimiz insanca yaşamak” vurgusu yapan sendika temsilcileri, “Komisyon formalite. Ücretleri cumhurbaşkanı belirliyor. Bir de TÜİK gerçeği var. Enflasyonla oynuyorlar. Önemli olan artış değil alım gücü” diyor.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Zaten asıl mesele Türkiye’nin asgari ücretler toplumu olmaktan kurtarılması. Bunun yolu da sendikalaşmanın önündeki engelleri kaldırmak ve toplu sözleşmeli işçi sayısını artırmak. Ayrıca önemli olan, asgari ücretin dolara endekslenmesi değil, alım gücüdür. İşçinin ailesiyle beraber geçinebileceği bir ücret belirlenmesi lazım” dedi.

Yeni asgari ücretin mevcut ekonomi politikalarına paralel olacağını ifade eden KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil de, “Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak ama formaliteden. Bilindiği gibi son iki dönemdir asgari ücreti komisyon değil Cumhurbaşkanı belirliyor. Dolayısıyla başlayacak olan görüşmelerin emekçilerin talep ve beklentilerini karşılayacak düzeyde olacağını düşünmüyoruz. Zaten TÜİK gibi bir gerçeklik var” görüşünü ifade etti.