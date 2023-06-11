Yeni MB Başkanı Hafize Gaye Erkan resmen Twitter’da

Şahap Kavcıoğlu’nun yerine Merkez Bankası Başkanı olarak atanan Hafize Gaye Erkan’ın resmi Twitter hesabı ortaya çıktı.

Erkan’ın atama kararının duyurulması ardından adına birçok sahte hesap açılırken Merkez Bankası yetkilileri, ismi ve fotoğrafları kullanılarak açılan ve paylaşımlar yapılan hesapların Başkan Erkan'a ait olmadığını bildirmişti.

Bugün ise, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın resmi Twitter hesabında, Hafize Gaye Erkan’ın resmi Twitter hesabı takip edilmeye başlandı.

Erkan’ın Twitter hesabında hiçbir paylaşım yapılmadığı ancak hesabın 2015 yılında Twitter’a katıldığı görülüyor.

Erkan'ın resmi hesabından sadece Merkez Bankası sosyal medya hesaplarıyla birlikte; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek takip ediliyor.