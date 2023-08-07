Öğretmenlerin ek ders ücretine gelir vergisi düzenlemesi darbesi!

Geride kalan Meclis ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından vergi zamları yağmur gibi yağarken, asgari ücretli, memur ve emeklinin maaşlarına yapılan zamlar yetersiz kaldı.

Bunların yanında son olarak, öğretmenlerin ek ders ücretleri de gelir vergisi düzenlemesi nedeniyle düşüş gösterecek.

Kamudanhaber.net’te yer alan habere göre, temmuz ayında memur maaşlarına yapılan 8.077 TL seyyanen zam, öğretmenlerin ek ders ücretine yansımadı.

Öğretmenlerin maaşlarına yüzde 17,55 oransal ve 8.077 TL seyyanen zam gerçekleşti. Ek ders ücretine ise sadece yüzde 17,55 oranında zam yapıldı.

Devam eden 7. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde Memur-Sen'in talepleri arasında memurların gelir vergisinin yüzde 15'te sabitlenmesi isteği bulunuyor. Eğer bu talep kabul edilirse, eylül ayında ek ders ücretlerinde herhangi bir düşüş yaşanmayacak.



