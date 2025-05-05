Nisan Ayında En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Markalar Belli Oldu

ODMD tarafından açıklanan liste, nisan ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarında en çok satış yapan markaları ortaya koydu.

LİDER MARKALAR BELİRLENDİ

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), nisan ayı otomobil ve hafif ticari araç satışlarına ilişkin verileri açıkladı. Listenin ilk sırasında 9 bin 702 adetlik satışla Renault yer aldı. Marka, yüzde 9,21’lik pazar payı ile liderliğini korudu. Renault’un ocak-nisan dönemi toplam satış adedi ise 40 bin 34 oldu.

FIAT İKİNCİ SIRADA YER ALDI

Renault’un ardından 9 bin 256 adetlik satışla Fiat ikinci sırada yer aldı. Fiat’ın nisan ayındaki pazar payı yüzde 8,79 olarak kaydedilirken, yılın ilk dört ayındaki toplam satış rakamı 31 bin 302 olarak açıklandı.

FORD İLK ÜÇTEKİ YERİNİ KORUDU

Listenin üçüncü sırasında ise Ford yer aldı. Nisan ayında 8 bin 65 adet araç satan marka, yüzde 7,66’lık pazar payına ulaştı. Ocak-nisan döneminde ise Ford’un toplam satış adedi 29 bin 832 oldu.

VOLKSWAGEN DÖRDÜNCÜ, PEUGEOT BEŞİNCİ SIRADA

Volkswagen, 8 bin 44 adetlik satışla dördüncü sırada yer aldı. Alman üreticinin pazar payı yüzde 7,64 seviyesinde gerçekleşti. Markanın yılın ilk dört ayındaki toplam satışı 27 bin 811 olarak kaydedildi. Peugeot ise nisan ayında 7 bin 626 adetlik satışla beşinci sırada yer aldı. Yüzde 7,24’lük pazar payına ulaşan markanın ocak-nisan dönemindeki satış adedi 27 bin 228 oldu.

TOYOTA VE OPEL İLK ONDA YER BULDU

Toyota, 7 bin 482 adetlik satışla altıncı sırada yer aldı. Markanın pazar payı yüzde 7,10 olurken, ilk dört aydaki toplam satışı 30 bin 617 olarak belirlendi. Opel, nisan ayında 5 bin 877 adetlik satış ve yüzde 5,58’lik pazar payı ile yedinci sırada yer aldı. Opel’in yılın ilk dört ayında toplam 21 bin 226 adet aracı trafiğe çıktı.

HYUNDAI VE BYD SATIŞLARINI ARTIRDI

Hyundai, 5 bin 602 adetlik satışla sekizinci sıraya yerleşti. Markanın pazar payı yüzde 5,32 seviyesine ulaştı. Hyundai’nin ocak-nisan dönemi satış adedi ise 20 bin 727 olarak açıklandı. Elektrikli araç üreticisi BYD, 5 bin 397 adetlik satışla dokuzuncu sırada yer aldı. BYD’nin pazar payı yüzde 5,12, ilk dört aydaki toplam satışı ise 13 bin 608 oldu.

CITROEN İLK ONU TAMAMLADI

Citroen, 4 bin 337 adetlik satışla listenin onuncu sırasında yer aldı. Markanın pazar payı yüzde 4,21 olurken, ocak-nisan dönemindeki toplam satış adedi 17 bin 307 olarak kaydedildi.

DİĞER MARKALARIN SATIŞ RAKAMLARI

Listenin devamında yer alan markalar ve satış rakamları ise şöyle sıralandı:

BMW – 3 bin 546 adet (Pazar payı yüzde 3,37)

TOGG – 3 bin 537 adet (Pazar payı yüzde 3,36)

Skoda – 3 bin 489 adet (Pazar payı yüzde 3,31)

Mercedes – 3 bin 321 adet (Pazar payı yüzde 3,15)

Chery – 3 bin 10 adet (Pazar payı yüzde 2,86)

Audi – 2 bin 241 adet (Pazar payı yüzde 2,13)

Kia – 2 bin 152 adet (Pazar payı yüzde 2,00)

Dacia – 1.978 adet (Pazar payı yüzde 1,88)

KG Mobility – 1.353 adet (Pazar payı yüzde 1,28)

Cupra – 1.211 adet (Pazar payı yüzde 1,15)

Kaynak: Haber Merkezi