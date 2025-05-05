Shell’den Enerji Sektöründe Dev Satın Alma Hamlesi: Harekete Geçildi

Görüşmelerin henüz erken aşamada olduğu ve nihai bir teklif kararı için sürecin şekillenmesinin beklendiği kaydedildi. Shell’in, BP ile doğrudan temas kurup kurmayacağı ve piyasa koşullarının nasıl ilerleyeceği bu kararı etkileyecek.

ŞİRKETTEN DEĞER YARATMA VURGUSU

Bloomberg’in haberine göre Shell’in bir sözcüsü, şirketin “değer yaratma hedefi doğrultusunda operasyonel performansa, disiplinden ödün vermeden büyümeye ve iş modelinin sadeleştirilmesine” odaklandığını belirtti.