Shell’den Enerji Sektöründe Dev Satın Alma Hamlesi: Harekete Geçildi
Enerji piyasalarında dengeleri değiştirebilecek önemli bir gelişme gündeme geldi. İngiliz enerji şirketi Shell, uzun yıllardır rekabet halinde olduğu BP’nin (British Petroleum) olası satın alımı için stratejik değerlendirme başlattı.
Kaynak: Haber Merkezi
Shell, danışmanlarıyla birlikte BP’yi devralma ihtimalini daha kapsamlı şekilde analiz ediyor.
HİSSE SEYRİ BELİRLEYİCİ OLACAK
Shell’in, BP’nin hisse fiyatlarının seyrine göre hareket edebileceği ifade edilirken, şirketin danışmanlarıyla yaptığı ön incelemenin son haftalarda yoğunlaştığı aktarıldı.
Görüşmelerin henüz erken aşamada olduğu ve nihai bir teklif kararı için sürecin şekillenmesinin beklendiği kaydedildi. Shell’in, BP ile doğrudan temas kurup kurmayacağı ve piyasa koşullarının nasıl ilerleyeceği bu kararı etkileyecek.
ŞİRKETTEN DEĞER YARATMA VURGUSU
Bloomberg’in haberine göre Shell’in bir sözcüsü, şirketin “değer yaratma hedefi doğrultusunda operasyonel performansa, disiplinden ödün vermeden büyümeye ve iş modelinin sadeleştirilmesine” odaklandığını belirtti.
Shell’in satın alma hamlesine dair resmi bir açıklama yapmadığı, sürecin yalnızca değerlendirme aşamasında olduğu bildirildi.
BP SESSİZLİĞİNİ KORUYOR
BP tarafı ise konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Şirketten şu ana kadar resmi bir açıklama gelmedi.