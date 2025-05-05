Shell’den Enerji Sektöründe Dev Satın Alma Hamlesi: Harekete Geçildi

Enerji piyasalarında dengeleri değiştirebilecek önemli bir gelişme gündeme geldi. İngiliz enerji şirketi Shell, uzun yıllardır rekabet halinde olduğu BP’nin (British Petroleum) olası satın alımı için stratejik değerlendirme başlattı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Shell’den Enerji Sektöründe Dev Satın Alma Hamlesi: Harekete Geçildi - Resim: 1

Shell, danışmanlarıyla birlikte BP’yi devralma ihtimalini daha kapsamlı şekilde analiz ediyor.

HİSSE SEYRİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Shell’in, BP’nin hisse fiyatlarının seyrine göre hareket edebileceği ifade edilirken, şirketin danışmanlarıyla yaptığı ön incelemenin son haftalarda yoğunlaştığı aktarıldı.

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Shell’den Enerji Sektöründe Dev Satın Alma Hamlesi: Harekete Geçildi - Resim: 2

Görüşmelerin henüz erken aşamada olduğu ve nihai bir teklif kararı için sürecin şekillenmesinin beklendiği kaydedildi. Shell’in, BP ile doğrudan temas kurup kurmayacağı ve piyasa koşullarının nasıl ilerleyeceği bu kararı etkileyecek.

ŞİRKETTEN DEĞER YARATMA VURGUSU

Bloomberg’in haberine göre Shell’in bir sözcüsü, şirketin “değer yaratma hedefi doğrultusunda operasyonel performansa, disiplinden ödün vermeden büyümeye ve iş modelinin sadeleştirilmesine” odaklandığını belirtti.

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Shell’den Enerji Sektöründe Dev Satın Alma Hamlesi: Harekete Geçildi - Resim: 3

Shell’in satın alma hamlesine dair resmi bir açıklama yapmadığı, sürecin yalnızca değerlendirme aşamasında olduğu bildirildi.

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Shell’den Enerji Sektöründe Dev Satın Alma Hamlesi: Harekete Geçildi - Resim: 4

BP SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

BP tarafı ise konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Şirketten şu ana kadar resmi bir açıklama gelmedi.

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