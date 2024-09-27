New York Borsası Son İşlem Gününü Karışık Seyir ile Kapadı

New York borsası, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,33 artarak 42.313 puanla rekor tazeledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,13 azalışla 5.738,11 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,40 kayıpla 18.116,88 puana indi.

ABD'de tüketici harcamalarının geçen ay ılımlı bir şekilde arttığını ve enflasyonun yavaşlamaya devam ettiğini ortaya koyan verilerin ardından güne yükselişle başlayan endeksler, kapanışta karışık bir seyir izledi.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, kişisel tüketim harcamaları, ağustosta aylık yüzde 0,2 ile beklentilerin altında artış kaydetti.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de ağustosta aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 2,2 ile beklentilerin altında arttı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de ağustosta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 2,7 arttı. Endeksteki yıllık değişim piyasa beklentisine paralel gerçekleşirken, artışın aylık bazda yüzde 0,2 olacağı tahmin ediliyordu.

Kişisel tüketim harcamalarına ilişkin verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in kasım ayında 50 baz puanlık faiz indirimi yapacağına yönelik beklenti yüzde 55'e çıktı.

Analistler, beklentilerin altında gelen enflasyon göstergelerinin, Fed'in artık iş gücü piyasasını desteklemeye ve faiz oranlarını düşürmeye devam etmeye odaklanabileceğine ilişkin beklentileri artırdığını belirtti.

Ayrıca, ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi de eylülde yukarı yönlü revize edilerek 70,1 oldu ve 5 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.

Fed yetkililerinden gelen açıklamalar da takip edilirken, St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem faiz oranlarının "kademeli olarak" düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Yılın geri kalanında birden fazla 25 baz puanlık faiz indirimi öngören Musalem, iş gücü piyasasının beklenenden daha fazla zayıflaması durumunda ise daha hızlı kesintiler yapabileceklerini ifade etti.

Kaynak: AA