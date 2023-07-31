Nevşehir'de ekmeğe zam!
Nevşehir'de artan maliyetler nedeniyle ekmek fiyatlarına zam yapıldı. Nevşehir'de ekmeğin zamlı fiyattan satışına 1 Ağustos Salı günü itibariyle başlanacak.
Artan maliyetler Nevşehir’de de ekmek fiyatlarının artmasına neden oldu
Fırıncılar ve Unlu Mamuller Perakende Satıcıları Esnaf Odası Başkanlığı'ndan edinilen bilgiye göre; Nevşehir’de 4 lira 50 kuruştan satılan 200 gram ekmeğin fiyatı 6 lira 50 kuruşa yükseldi.
Nevşehir’de 1 Ağustos Salı günü itibariyle zamlı fiyattan satışa başlanacak olan ekmek fiyatları şu şekilde:
- 200 gram ekmek: 6 lira 50 kuruş,
- 200 gram sade tekli Ramazan pidesi: 6 lira 50 kuruş,
- Çiftli Ramazan pidesi (400 gram): 13 lira,
- 200 gram susamlı simit ekmek: 7 lira 50 kuruş,
- İçli pide yaptırma ücreti: 2 lira,
- Nevşehir Simidi: 5 lira.
Kaynak: Gerçek Gündem
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