Nevşehir'de ekmeğe zam!

Artan maliyetler Nevşehir’de de ekmek fiyatlarının artmasına neden oldu

Fırıncılar ve Unlu Mamuller Perakende Satıcıları Esnaf Odası Başkanlığı'ndan edinilen bilgiye göre; Nevşehir’de 4 lira 50 kuruştan satılan 200 gram ekmeğin fiyatı 6 lira 50 kuruşa yükseldi.

Nevşehir’de 1 Ağustos Salı günü itibariyle zamlı fiyattan satışa başlanacak olan ekmek fiyatları şu şekilde:

- 200 gram ekmek: 6 lira 50 kuruş,

- 200 gram sade tekli Ramazan pidesi: 6 lira 50 kuruş,

- Çiftli Ramazan pidesi (400 gram): 13 lira,

- 200 gram susamlı simit ekmek: 7 lira 50 kuruş,

- İçli pide yaptırma ücreti: 2 lira,

- Nevşehir Simidi: 5 lira.

Kaynak: Gerçek Gündem