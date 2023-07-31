Nevşehir'de ekmeğe zam!

Nevşehir'de artan maliyetler nedeniyle ekmek fiyatlarına zam yapıldı. Nevşehir'de ekmeğin zamlı fiyattan satışına 1 Ağustos Salı günü itibariyle başlanacak.

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Nevşehir'de ekmeğe zam!

Artan maliyetler Nevşehir’de de ekmek fiyatlarının artmasına neden oldu

Fırıncılar ve Unlu Mamuller Perakende Satıcıları Esnaf Odası Başkanlığı'ndan edinilen bilgiye göre; Nevşehir’de 4 lira 50 kuruştan satılan 200 gram ekmeğin fiyatı 6 lira 50 kuruşa yükseldi.

Nevşehir’de 1 Ağustos Salı günü itibariyle zamlı fiyattan satışa başlanacak olan ekmek fiyatları şu şekilde:

- 200 gram ekmek: 6 lira 50 kuruş,

- 200 gram sade tekli Ramazan pidesi: 6 lira 50 kuruş,

- Çiftli Ramazan pidesi (400 gram): 13 lira,

- 200 gram susamlı simit ekmek: 7 lira 50 kuruş,

- İçli pide yaptırma ücreti: 2 lira,

- Nevşehir Simidi: 5 lira.

Kaynak: Gerçek Gündem

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