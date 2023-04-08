Nebati: Bizi kimse durduramaz, gerekirse köpek balıklarıyla da savaşırız fırtınalarla da

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi'nde iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldi.

Küresel ekonominin son birkaç yılda geçmişle kıyaslanamayacak büyüklük ve sıklıkta şokları peş peşe yaşamaya devam ettiğini söyleyen Nebati, salgından savaşa, sellerden kuraklığa, enerjiden gıdaya kadar birçok kriz ve afetlerle eş zamanlı şekilde mücadele ederken konvansiyonel yöntemlerin artık yetersiz kaldığını belirtti.

'KÜRESEL DÜZENİN İŞARET ETTİĞİ YÖNE GİTMEDİK, TÜRKİYE EKONOMİ MODELİ'Nİ HAYATA GEÇİRDİK'

Enflasyon ile mücadelede gelişmiş ekonomilerin uyguladığı sıkı para politikalarının, dünyayı hızla resesyona ve finansal krizlere doğru sürüklediğini ve işsizliği körüklediğini vurgulayan Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İşte bu zorlu süreçte bizler, küresel düzenin işaret ettiği yöne değil, ülkemizin ihtiyaç ve hedeflerine odaklanarak, kapsayıcı büyümeyi ve en önemlisi de insanı merkeze alan Türkiye Ekonomi Modeli'ni hayata geçirdik. Model sayesinde uluslararası kuruluşlar, küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminlerini aşağı yönlü güncellerken, ülkemize yönelik büyüme tahminlerini artırmaya devam ediyorlar. Buna en güncel örnek, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremleri yaşamamıza rağmen, daha iki gün evvel Dünya Bankası'nın ülkemize yönelik büyüme beklentisini yukarı yönde güncellemiş olmasıdır. Modelimizi devreye aldığımızdan bu yana tüm küresel olumsuzluklara rağmen ekonomimizin makro göstergelerde sergilediği yüksek performans, ülkemizde kötümser tahminler yapmaktan başka hiçbir şey bilmeyenlerin nasıl da yanıldığını kanıtlar niteliktedir.”

'MALİ DİSİPLİNDEN TAVİZ VERMEDİK'

Büyüme, makine ve teçhizat yatırımı, istihdam ve ihracat konularında yaşanan gelişmelere de değinen Nebati, “Bu süre zarfında, asgari ücret başta olmak üzere ücretli çalışanlarımızın gelirlerinde yaptığımız iyileştirmelere ve birçok kalemde uyguladığımız vergi indirimlerine rağmen mali disiplinden de asla taviz vermedik, vermiyoruz, vermeyeceğiz. EYT'nin, maaş artışlarının ve depremin kamu maliyesi üzerindeki oluşturacağı yükü de göğüsleyecek güce çok şükür sahibiz” dedi.

'MİLLET İTTİFAKI'NIN EKONOMİ POLİTİKASI HANGİSİ, ÖĞRENMEK İSTİYORUZ'

“Nasıl başarmışız bunu? Türkiye Ekonomi Modeli'ni devreye alarak, küresel sarsıntıları birer fırsata çevirmek için gece gündüz çalışarak başarmışız” diyen Nebati, şunları söyledi:

“Şimdi, tabii, Atlantik ötesindeki danışmanlardan reçete almaya çalışanlar bizim iktisadi alanda verdiğimiz milli mücadeleyi de ne yazık ki bir türlü idrak edemiyorlar. İstiyorlar ki Türkiye'de ekonomi hep taşıma suyla dönsün, işler ithal formüllerle idare edilsin. Bugün 7'li masa ekonomi alanında her biri 7 ayrı telden çalıp oynamaya devam ediyor. Biri sıkı para politikasından bahsediyor, öteki de çıkmış pembe çiçekler eşliğinde hayalinde bol kepçeden piyasaya para dağıtıyor. Sizin ekonomi politikanızın hangisi, ne olduğu öğrenmek istiyoruz. Sadece tutarsız, zeminsiz ve tozpembe hayallerden mi ibaret? Adeta bir ipe 7 kişi çıkmış hepsi birden ipin üstünde oynamaya çalışıyor. Daha önce birkaç defa bu 7'li masaya sordum henüz bir cevap alamadım. Tabii cevabı aralarından kim verecek? Bu da şüpheli. Şimdi buradan bir kez daha soruyorum. Lafı hiç dolandırmadan şu iki soruma net bir cevap verin: Sıcak para bulmak için IMF kapılarında tekrar bekleşecek misiniz? Faizleri yükselterek üretim ekonomisini baskılayacak ve işsizliği artıracak mısınız? İnsanımızın manevi hassasiyetlerini bir türlü anlayıp içlerine sindiremeyenler, ne yazık ki ortak milli davalarımızın da neredeyse hiçbir zaman arkasında durmuyorlar.”

'HAYALLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK'

Bakanlığa tahsis edilen yerli otomobil TOGG'u dün kullandığını hatırlatan Nebati, “Gaza basıyorsun, uçuyor. Konfor, mükemmel. Ses yok, bazıları egzozu arıyor. Nerede? Yok. Hani bir zamanlar fabrika temelini attığımızda, Bakan Yardımcısıydım, fabrikanın temelini attılar. 'Ortada ne var?'. Fabrika yükselmeye başladı. 'Ya, boş yükseliyor.' Fabrika tam işler hale geldi. 'İçinde makine yok.' Makineler kondu. 'E araba nerede?' Araba tanıtımı yapıldı. 'Seri üretim nerede?' Seri üretime başladık. Şimdi başladılar. 'Bunun egzozu yok' diye. TOGG'a inanmayanlar, Devrim'e inanmayanlarla aynı zaten” diye konuştu.

“Dün, hayatımın en güzel günlerinden birini yaşadım” diyen Nebati, “Çünkü hep hayallerimiz vardı. Bir otomobilimiz olsun diye, elhamdülillah nasip oldu. Hayalimiz vardı. Uçaklarımız... Ah o engelleyenler. Uçaklarımız var. İHA'larımız, SİHA'larımız... Hayallerimiz vardı, Ayasofya'mız, Taksim'de camimiz. Hayallerimizi gerçekleştirdik ve milletle yürümeye devam ediyoruz. Hep birlikte üreteceğiz, rekorlar kıracağız ve emin olun, Türkiye Ekonomi Modeli'yle de Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı iddialı çıkışları ve meydan okumaları, ekonomiyle de, sağlam bir duruşla sıkıntısız bir şekilde tamamlamış olacak ve göreceksiniz ki 21. yüzyıl, Türkiye Yüzyılı olacak. Bu yüzyıl, bizim yüzyılımız. Bizi kimse durduramaz. Biz gerekirse köpek balıklarıyla da savaşırız, gerekirse de fırtınalarla” ifadelerini kullandı.

'EN TEMEL MESELE ENFLASYON'

Bakan Nebati, şu anda en temel meselelerinin enflasyon olduğunu belirterek, enflasyonda da Kasım 2022'den bu yana düşüş trendine girildiğini ve Mart 2023 itibarıyla yıllık enflasyonun yüzde 50,5 seviyesine gerilediğini söyledi.

Nebati, “Mevcut muhalefetin bize yapamazsınız dediği hangi iş, hangi eser, hangi hizmet varsa çok şükür hepsini tek tek yapmayı başardık. Daha nicelerini de yapacağız. Şimdi enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak adımları da hızla atıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın belirttiği üzere Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gazı inşallah 20 Nisan'da devreye alıyoruz" dedi.

Nebati, etkinliğin basına kapalı bölümünde iş adamlarının sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA