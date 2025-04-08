Ne Altın Ne Dolar Ne de Borsa! Mart Ayının En Çok Kazandıranı Belli Oldu! Rekor Kırdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayının en çok kazandıran yatırım aracını duyurdu. Finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarına göre, Euro enflasyona karşı en yüksek getiriyi sağlayan araç oldu. İşte detaylar…

Murat Beyaz Murat Beyaz
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Ne Altın Ne Dolar Ne de Borsa! Mart Ayının En Çok Kazandıranı Belli Oldu! Rekor Kırdı

TÜİK verilerine göre, martta Euro, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 4,42, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 3,83 reel getiriyle liderliği kaptı. Yatırımcılar, Euro ile enflasyon karşısında kazançlı çıktı.

ALTIN VE BIST 100 KAZANDIRDI, DİBS KAYBETTİRDİ

Yİ-ÜFE ile yapılan hesaplamada külçe altın yüzde 2,90, BIST 100 endeksi yüzde 1,66, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,27 ve Amerikan Doları yüzde 0,64 reel getiri sağladı. Ancak Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 1,90’luk kayıpla yatırımcısını üzdü. TÜFE ile bakıldığında ise altın yüzde 2,31, BIST 100 yüzde 1,08, mevduat faizi yüzde 0,69 ve dolar yüzde 0,07 kazandırırken, DİBS yüzde 2,46’lık düşüşle yine geride kaldı.

Ne Altın Ne Dolar Ne de Borsa! Mart Ayının En Çok Kazandıranı Belli Oldu! Rekor Kırdı - Resim : 1

ÜÇ AYLIK TABLODA ALTIN PARLIYOR

Üç aylık değerlendirmede külçe altın, Yİ-ÜFE ile yüzde 10,90, TÜFE ile yüzde 8,05 reel getiriyle zirveye yerleşti. Aynı dönemde BIST 100, Yİ-ÜFE ile yüzde 4,95, TÜFE ile yüzde 7,40 kayıpla en çok kaybettiren araç oldu.

Ne Altın Ne Dolar Ne de Borsa! Mart Ayının En Çok Kazandıranı Belli Oldu! Rekor Kırdı - Resim : 2

ALTIN YIL BOYUNCA LİDER

Altı aylık ve yıllık verilerde de külçe altın öne çıktı. Altı ayda Yİ-ÜFE ile yüzde 13,83, TÜFE ile yüzde 6,83 getiri sağlayan altın, yıllık bazda ise Yİ-ÜFE ile yüzde 22,20, TÜFE ile yüzde 9,28 kazanç sundu. Yıllıkta mevduat faizi Yİ-ÜFE ile yüzde 12,70 kazandırırken, Euro, dolar ve BIST 100 kayıp yaşattı. TÜFE ile ise sadece mevduat faizi yüzde 0,78 getiri sağladı; diğer araçlar zarar yazdı.

Mart ayının kazananı Euro olurken, altın uzun vadeli getirisiyle güven vermeye devam ediyor.

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