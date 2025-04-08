Ülker'de 5 Yıl Sonra Bir İlk! Tümden Değişti
Ülker'de son beş yıldır CEO'luk görevini yürüten Mete Buyurgan, grubun global markası pladis’in Birleşik Krallık ve İrlanda’dan sorumlu başkanı olarak atandı. Bu görev değişikliğiyle birlikte Ülker'de CEO koltuğuna Özgür Kölükfakı getirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Özgür Kölükfakı, bugünden itibaren Ülker Bisküvi Yönetim Kurulu murahhas aza ve Ülker Bisküvi CEO’luk görevine atanmıştır” ifadelerine yer verildi.
25 YILLIK YÖNETİM DENEYİMİNE SAHİP
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Kölükfakı, işletme alanında yüksek lisans yaptı. 1998 yılında Unilever'de Marka Müdürü olarak başladığı kariyerinde, çeşitli ülkelerde 25 yıla yakın süreyle üst düzey görevlerde bulundu.
ULUSLARARASI ROLLERDE GÖREV ALDI
2012-2015 yılları arasında Unilever Rusya’da Dondurma, Gıda ve İçecekten Sorumlu Başkan Yardımcılığı yapan Kölükfakı, 2015-2019 yıllarında İran ve Orta Asya’dan sorumlu genel müdür, 2019-2022 döneminde ise Kuzey Afrika, Orta Doğu, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Belarus bölgelerinden sorumlu başkan yardımcısı olarak çalıştı.
SON OLARAK HAYAT KİMYA'DAYDI
2023 yılından itibaren Hayat Kimya’nın Türkiye operasyonlarından sorumlu genel müdürü olarak görev yapan Kölükfakı, yeni dönemde Ülker’in CEO’su olarak görevine başladı.