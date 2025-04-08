Ülker'de 5 Yıl Sonra Bir İlk! Tümden Değişti

25 YILLIK YÖNETİM DENEYİMİNE SAHİP

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Kölükfakı, işletme alanında yüksek lisans yaptı. 1998 yılında Unilever'de Marka Müdürü olarak başladığı kariyerinde, çeşitli ülkelerde 25 yıla yakın süreyle üst düzey görevlerde bulundu.

ULUSLARARASI ROLLERDE GÖREV ALDI

2012-2015 yılları arasında Unilever Rusya’da Dondurma, Gıda ve İçecekten Sorumlu Başkan Yardımcılığı yapan Kölükfakı, 2015-2019 yıllarında İran ve Orta Asya’dan sorumlu genel müdür, 2019-2022 döneminde ise Kuzey Afrika, Orta Doğu, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Belarus bölgelerinden sorumlu başkan yardımcısı olarak çalıştı.