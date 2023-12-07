Motorine bir indirim daha geliyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 34 kuruş indirim geldi. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği olmadı.

Motorine gelen bu indirimin ardından 88 kuruşluk ikinci bir indirim daha geliyor. İndirim cuma gününden itibaren geçerli olacak.

Motorin indirimi ikinci indirimle birlikte 2.22 TL'yi bulacak.

MOTORİNDE YENİ FİYATLAR

Bu geceki indirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 36,30 liraya, Ankara'da 36,92 liraya, İzmir'de 37,13 liraya geriledi.

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 34,58 lira, Ankara'da 35,26 lira, İzmir'de 35,40 lira seviyesinde bulunuyor.