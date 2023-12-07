Motorine bir indirim daha geliyor

Motorine 88 kuruşluk ikinci bir indirim daha geliyor. İndirim cuma gününden itibaren geçerli olacak.

Motorine bir indirim daha geliyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 34 kuruş indirim geldi. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği olmadı.

Motorine gelen bu indirimin ardından 88 kuruşluk ikinci bir indirim daha geliyor. İndirim cuma gününden itibaren geçerli olacak.

Motorin indirimi ikinci indirimle birlikte 2.22 TL'yi bulacak.

MOTORİNDE YENİ FİYATLAR

Bu geceki indirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 36,30 liraya, Ankara'da 36,92 liraya, İzmir'de 37,13 liraya geriledi.

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 34,58 lira, Ankara'da 35,26 lira, İzmir'de 35,40 lira seviyesinde bulunuyor.

Kestane yerken tekrar tekrar düşüneceksiniz! Sakın böyle yemeyin Kestane yerken tekrar tekrar düşüneceksiniz! Sakın böyle yemeyin
2024'ün en şanslı burçları! Ev sahibi olacak 4 burç belli oldu 2024'ün en şanslı burçları! Ev sahibi olacak 4 burç belli oldu
Borsa güne nasıl başladı? Borsa güne nasıl başladı?
Altın fiyatlarında sınırlı yükseliş: Gram altın ne kadar? Altın fiyatlarında sınırlı yükseliş: Gram altın ne kadar?
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü astrologlar 2024'te Türkiye'yi bekleyen üç büyük tehlikeyi açıkladı Ünlü astrologlar 2024'te Türkiye'yi bekleyen üç büyük tehlikeyi açıkladı
İktidara yakın şirketten İstanbul anketi: İmamoğlu tüm rakiplerine fark atıyor! İktidara yakın şirketten İstanbul anketi: İmamoğlu tüm rakiplerine fark atıyor!
Netflix Türkiye'de Top 10 belli oldu: İşte en çok izlenen filmler Netflix Türkiye'de Top 10 belli oldu: İşte en çok izlenen filmler
Cumhur'u üzecek anket: İşte Mansur Yavaş'ın karşısına çıkabilecek 3 aday ve oy oranları İşte Mansur Yavaş'ın karşısına çıkabilecek 3 aday ve oy oranları
Mal varlığına el konulan Eylül Öztürk, Amerika'daki 10 tane evi nasıl aldığını anlattı: "Tutumlu kadınım..." Mal varlığına el konulan Eylül Öztürk, Amerika'daki 10 tane evi nasıl aldığını anlattı