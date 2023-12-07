Altın fiyatlarında sınırlı yükseliş: Gram altın ne kadar?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) iş gücü piyasasındaki soğuma sinyalleriyle şahin para politikasının sonuna geldiğine ilişkin beklentiler güçlenmeye devam ediyor.

Para piyasalarında, Fed'in yüzde 70 ihtimalle gelecek yıl mart ayında politika faizinde indirimlere başlayabileceği fiyatlanmalarda öne çıkarken, gelecek iki toplantıda bankanın faizleri sabit bırakacağına ise kesin gözüyle bakılıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmelerle altının gram fiyatı yeni sınırlı yükselişle başlamasının ardından bin 887 lira seviyesinde bulunuyor.

Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü bin 883 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 110 liradan, cumhuriyet altını da 12 bin 690 liradan satılıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem