Milyonları ilgilendiriyor, Şenol Babuşcu açıkladı: AKP'den emekli ve memur maaşlarında büyük oyun!

Enflasyonun yüksek seyri TL'nin negatif getirisine yol açarken, artan hayat pahalılığı karşısında memur ve emeklinin alım gücü her geçen gün düşmeye başladı.

Alım gücünün düşmesi sonrası memur ve emeklinin gözü temmuz ayında yapılacak zamma çevrilirken, Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı ve Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu'dan dikkat çeken bir iddia geldi.

"İNARDIRMAYI AMAÇLAMAKTADIR"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Babuşcu, "Ekonomi yönetimi seçim sonrasına bıraktığı vergi ve zamları Nisan ve Mayıs aylarında yüksek oranlı yapmak yerine yıl sonuna kadar her ay düşük oranlı zam yaparak halkı enflasyonun düşeceğine inandırmayı amaçlamaktadır" dedi.

"MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI DÜŞÜK ÇIKARILACAK"

Paylaşımının devamında Babuşcu, "Ekonomi yönetimi seçim sonrasına bıraktığı vergi ve zamları yılın ilk altı ayı enflasyonu yüksek çıkmasın diye... 1 Temmuz'dan itibaren yapmayı planlıyor ilk 6 ay enflasyonu düşük çıksın. Düşük çıkarmadaki amaç memur ve emekli temmuz maaş zamlarının düşük olmasını sağlamak" ifadelerini kullandı.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI ZAM ORANI

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) mart ayı enflasyon oranını açıklaması sonrası memur ve emekli maaşı zam oranı da şekillenmeye başladı.

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre üç aylık enflasyon rakamı ise yüzde 15,05 olarak kayıtlara geçti. Böylece her yıl ocak ve temmuzda olmak üzere yılda iki kez zam alan memur, memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de üç aylık enflasyon rakamları netleşti.

Ayrıca memur ve memur emeklilerinin aylıklarına toplu sözleşme farkı da yansıtılacak. Buna göre 2024’ün ilk 6 ayında enflasyon oranlarına ek yüzde 15 zam yapılacak.

Kaynak: Gerçek Gündem