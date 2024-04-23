Maliyetler katlandı, rakıya zam yolda!

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, rakıya zam geleceğini duyurdu. Dündar, "Rakıya maliyet zammı geçişi bekleniyor" dedi.

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Maliyetler katlandı, rakıya zam yolda!

Enflasyon ve kur krizi, raflardaki fiyatlara zam olarak yansımaya devam ediyor.

Son olarak Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, rakıya zam geleceğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dündar, şu ifadelere yer verdi:

Maliyetler katlandı, rakıya zam yolda! - Resim : 1

"Önümüzde ki günlerde rakıya maliyet zammı geçişi bekleniyor, yüzde 10 ile yüzde 20 arasında."

Kaynak: Gerçek Gündem

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