Maliyetler katlandı, rakıya zam yolda!

Enflasyon ve kur krizi, raflardaki fiyatlara zam olarak yansımaya devam ediyor.

Son olarak Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, rakıya zam geleceğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dündar, şu ifadelere yer verdi:

"Önümüzde ki günlerde rakıya maliyet zammı geçişi bekleniyor, yüzde 10 ile yüzde 20 arasında."

Kaynak: Gerçek Gündem