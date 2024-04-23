Bahçeli tepki gösterdi, Mehmet Şimşek yanıt verdi: İstismar edildi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Türk varlıklarına çok güçlü bir ilgi var. Yerel halkı enflasyonun düşeceğine ikna etmemiz gerekiyor" dediği belirtilen açıklamasına sert tepki göstererek, "Türk milletini 'yerel halk' ifadesiyle değersizleştirmeye hizmet eden müfsit zihniyetin, son günlerde maruz kaldığımız skandalların asal sorumlusu olduğunu hiç kimse inkar edemeyecektir" demişti.

Bahçeli'nin bu sözlerinin ardından TRT Haber'e konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir IMF toplantısında kullandığı "yerel" sözlerine de açıklık getirdi.

"İSTİSMAR EDİLDİĞİNİ GÖRDÜK"

"Yerel" ifadesinin çarptırıldığını söyleyen Şimşek, "Bir toplantıda 'Küresel yatırımcılar Türkiye'nin programına güveniyor. Şimdi yerel yatırımcıları ikna etme zamanı' dedik. İçeride bu işin nasıl istismar edildiğini gördük. Burada çok şaşırıyoruz. Çünkü finansta kullanılan bir terminoloji bağlamından çıkarılırsa gereksiz tartışmalara yol açıyor" dedi.

BAKANLIKTAN DA AÇIKLAMA

Öte yandan dün Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mehmet Şimşek'in "yerel halk değil", "yerel yatırımcı" ifadesini kullandığını belirtmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem