Gerilim azaldı, altın fiyatları düştü: Gram altın ne kadar?

Orta Doğu'da sınırlı da olsa düşen tansiyon, altına olan talebi zayıflattı.

Ayrıca Fed'in politika faizini Temmuz 2023'ten bu yana son 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında tutmasına rağmen son dönemde ABD'de açıklanan verilerin ekonomideki canlılığa işaret etmesi para piyasalarındaki fiyatlamaları da zorlaştırdı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Yaşanan gelişmeler sonrası resmi tatil nedeniyle piyasalar kapalıyken 2 bin 417 TL'den işlem görmeye başladı. Dün gram altın, güne 2 bin 470 TL seviyesinde başlamıştı.

ONS ALTIN GERİLEDİ

Altının onsu ise gerilemeyi sürdürerek 2 bin 310 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem