Merkezi yönetim brüt borç stoku 7 trilyon 499,8 milyar lira oldu

Merkezi yönetim brüt borç stoku, 31 Mart 2024 itibariyle 7 trilyon 499,8 milyar lira olarak belirlendi.

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Merkezi yönetim brüt borç stoku 7 trilyon 499,8 milyar lira oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mart 2024 itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Bakanlığın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''Merkezi yönetim borç stoku 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla 7.499,8 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Borç stokunun 2.712,5 milyar TL tutarındaki kısmı Türk Lirası cinsi, 4.787,3 milyar TL tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluşmaktadır.

Konuya ilişkin detay bilgilere, Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinin İstatistikler sayfasındaki Merkezi Yönetim Borç Stoku İstatistikleri bölümünden ulaşılabilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.''

Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku Ne Demek?

Ülke borçluluğunu en geniş kapsamla tanımlayan kamu sektörü brüt borcu, belirli bir tarih itibarıyla devletin doğrudan veya dolaylı olarak kontrolünde bulunan tüm kurum ve kuruluşların, kamu sektörü dışında kalan dünyaya ödemekle yükümlü oldukları borç toplamını ifade etmektedir.

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