Motorine (mazot) indirim bekleniyor!

Son dakika haberi... Enflasyon ve kur kriz sonrası motorin (mazot) litre fiyatı 42 TL'yi aşarken, sınırlı indirim gelmesi bekleniyor.

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Motorine (mazot) indirim bekleniyor!

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği motorin fiyatlarına bu defa indirim geldi.

Brent petrol fiyatları ve dolar kurunda yaşanan dalgalanma sonrası 25 Nisan 2024 Perşembe gününden geçerli olmak üzere motorine (mazot) 1 lira 40 kuruş civarında indirim bekleniyor.

Güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

- İstanbul'da motorin litre fiyatı 42 lira 18 kuruştan satılıyor,

Motorine (mazot) indirim bekleniyor! - Resim : 1

- Benzinin litresi ise ortalama 43 lira 58 kuruştan satılıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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