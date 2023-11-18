Milyonlarca yurttaş aç yatıyor... 'Aşırı yoksulluk yok' diyen bakanı, Aile Bakanlığı'nın verileri yalanladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'de aşırı yoksulluğun olmadığını iddia ederken, Aile Bakanlığı'nın verileri gerçeği ortaya koydu.

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Milyonlarca yurttaş aç yatıyor... 'Aşırı yoksulluk yok' diyen bakanı, Aile Bakanlığı'nın verileri yalanladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın, Türkiye’de aşırı yoksulluk olmadığını iddia etmesi kamuoyundan büyük tepki çekti. Bakan Işıkhan’ın “Ülkemizde bu kapsamda çalışıp aşırı yoksulluk veya açlık sınırı içinde yaşayan kişi bulunmamaktadır” demesinin ardından gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verilerine çevrildi.

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, bakanlığın verileri, Türkiye’deki milyonlarca hanenin aşırı yoksulluk çektiğini ortaya koydu. Türkiye'de aşırı yoksulluk çeken ailelerin dahil edildiği Aile Destek Programı’ndan 2023’ün yalnızca ocak-temmuz döneminde 3,7 milyon hane yararlandı.

MİLYONLARCA YOKSUL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın milyonlarca hanenin yoksulluğa hapsolduğunu ortaya koyan verilerine göre, kişi başına düşen aylık geliri 450 TL ve altında olan milyonlarca hane belirlendi. Bu kapsamdaki haneler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca başlatılan Aile Destek Programı kapsamına alındı.

Bakanlık, Aile Destek Programı’na yönelik verileri ilk kez nisan ayında açıklamıştı. Ağustos ayı itibarıyla ise program kapsamında olan hane sayısı açıklanmasa da nisan-temmuz dönemine yönelik veriler, şöyle kaydedildi:

Nisan: 3,3 milyon hane

Mayıs: 3,5 milyon hane

Haziran: 3,5 milyon hane

Temmuz: 3,7 milyon hane

AÇLIK HER YIL ARTIYOR

Gıda yardımı alan kişi sayısı her yıl arttı. Giderek derinleşen yoksulluğun, yurttaşı ancak sosyal yardımlar ile karnını doyurabilir noktaya taşıdığını ortaya koyan veriler, kayıtlara şöyle geçti:

2019: 688 bin 507 hane

2020: 1 milyon 154 bin 418 hane

2021: 2 milyon 830 bin 570 hane

2022: 3 milyon 472 bin 393 kişi

Etiketler
Açlık Yoksulluk Açlık ve yoksulluk sınırı Vedat Işıkhan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
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