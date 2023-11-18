Muğla'da güz hasadı başladı, üretici zarar etti: Mutfakların vazgeçilmezinin tarlada kasası 150 TL!

Türkiye'de gerek konumu, gerekse iklimi nedeniyle kış aylarında son turfanda domates yetiştirilen nadir yerlerden olan Muğla Datça'da, güz domatesi hasadı başlarken, düşüşe geçen domates fiyatları üreticiyi memnun etmedi.

Artan maliyetler ve düşen domates fiyatları sebebiyle para kazanamayacak duruma geldiklerini ifade eden üreticilerden Necati İlhan, "Sezon bu sene başta iyiydi ve kasası 250 TL'ye satıldı ama şu anda kasa olarak 150 - 160 TL'ye kadar düştü. Bu durum para kazandırmaz, sadece masrafını çıkarır. Artan maliyetler sebebiyle de zarar ediyoruz" dedi.

DOMATES

Domates, dünyanın en çok yetiştirilen ve tüketilen sebzelerinden biridir. Lezzetli olmasının yanı sıra, besin açısından da zengindir ve birçok faydası bulunmaktadır.

Domates, gıda sanayinde de yaygın olarak kullanılır. Konserve, dondurulmuş, kurutulmuş domates gibi birçok domates ürünü gıda sanayinde kullanılır. Domates, ayrıca salça, ketçap, domates sosu, domates suyu gibi birçok ürünün de hammaddesi olarak kullanılır.

Domates, kozmetikte de kullanılmaktadır. Domates suyu, cilt bakım ürünlerinde, özellikle de peeling ve nemlendiricilerde kullanılır. Domates suyu, cildin pürüzsüzleşmesine ve nemlendirilmesine yardımcı olur.

Kaynak: Gerçek Gündem