Under Armour, milyonlarca kullanıcıyı etkileyebileceği öne sürülen bir veri sızıntısı iddiasını araştırdığını açıkladı. Ödeme ve parola sistemlerinin etkilenmediği belirtilirken, yaklaşık 72 milyon e-posta adresinin sızdırılmış olabileceği iddia ediliyor.

ABD’li spor giyim devi Under Armour, milyonlarca kullanıcıyı etkileyebileceği öne sürülen bir siber saldırı iddiasını mercek altına aldığını duyurdu. Şirket, şu ana kadar ödeme sistemleri ve parola verilerinin ele geçirildiğine dair bir bulguya rastlanmadığını açıklarken, yaklaşık 72 milyon e-posta adresinin sızdırılmış olabileceği yönündeki iddialar kamuoyunda yankı uyandırdı.

Under Armour tarafından yapılan bilgilendirmede, yetkisiz bir üçüncü tarafın bazı verilere erişmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu ve sürecin bağımsız siber güvenlik uzmanlarıyla birlikte incelendiği belirtildi.

Veri ihlallerini takip eden “Have I Been Pwned” platformuna göre olayın Kasım 2025’te gerçekleştiği ve milyonlarca kullanıcıya ait e-posta adreslerinin yanı sıra isim, doğum tarihi, cinsiyet, konum bilgileri ve bazı alışveriş verilerinin de sızmış olabileceği ileri sürüldü.

EVEREST GRUBU İDDİASI

Söz konusu platformda yer alan bilgilere göre, “Everest” adlı bir fidye yazılımı grubunun Under Armour sistemlerine sızdığını öne sürdüğü, 343 GB büyüklüğünde veriye ulaştığını iddia ederek şirketten fidye talep ettiği aktarıldı. Bu verilere ait bazı dosyaların da son günlerde bir hacker forumunda paylaşıldığı belirtildi.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA: HASSAS VERİLER GÜVENDE

Milyonlarca Müşteri Risk Altında! Ünlü Spor Giyim Devine Siber Saldırı Şoku - Resim : 1

Under Armour cephesinden yapılan açıklamada, on milyonlarca müşterinin kritik kişisel bilgilerinin ele geçirildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Şirket yetkilileri, UA.com altyapısının, ödeme sistemlerinin ve kullanıcı şifrelerinin tutulduğu platformların etkilenmediğine dair şu ana kadar herhangi bir kanıt bulunmadığını bildirdi. Ancak sızıntının boyutuna ilişkin iddialar konusunda net bir doğrulama ya da yalanlama yapılmadı.

HİSSELERDE DÜŞÜŞ

Siber saldırı iddialarının gündeme gelmesinin ardından Under Armour hisseleri seans sonrası işlemlerde yüzde 0,3 geriledi. Şirketin hisse performansı son bir yılda yaklaşık yüzde 19 düşüş göstermiş durumda.

Son dönemde ürün çeşitliliğini daraltarak ana kategorilere odaklanan Under Armour’da, Fairfax Financial Holdings’in payını artırdığı da biliniyor. Uzmanlar, yapay zekâ destekli siber saldırıların yaygınlaştığı bu dönemde büyük şirketlerin veri güvenliği konusunda karşı karşıya olduğu risklerin giderek arttığına dikkat çekiyor.

